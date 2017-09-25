Изменения в расписании

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 сентября, два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы задерживается на 20 минут и прибывает во Владивосток в 10.40.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 20 минут и прибывает во Владивосток в 10.40.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.