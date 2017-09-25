Избиением школьницы в Приморье занялись следователи 09:48, 25 сентября Избиением школьницы в Приморье занялись следователи
День Тигра во Владивостоке: детские игры, аниматоры, фестивали 09:34, 25 сентября День Тигра во Владивостоке: детские игры, аниматоры, фестивали (Фото)
Жители Владивостока удивили зрителей и гостей праздничного шествия 09:21, 25 сентября Жители Владивостока удивили зрителей и гостей праздничного шествия (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 25 понедельник
09:49
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
09:49
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
09:48
Избиением школьницы в Приморье занялись следователи
09:34
День Тигра во Владивостоке: детские игры, аниматоры, фестивали Фото
09:21
Жители Владивостока удивили зрителей и гостей праздничного шествия Фото
09:10
По факту гибели белухи в Приморском океанариуме следователи проводят проверку
09:01
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два - задерживаются
08:41
Гороскоп на 25 сентября
08:38
Сегодня во Владивостоке ожидается массовое отключение от электроснабжения Адреса
08:32
Во Владивостоке сегодня без осадков, +23°С
06:30
Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года составит 4,1%
05:38
Жители села в Приморье задыхаются от зловония Фото
04:52
Новые главные врачи назначены в Приморье
03:12
Китайские ученые создали пробную вакцину от кариеса
02:06
Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли
00:14
Шестое массовое вымирание на планете может начаться в 2100 году, - ученые
Сентябрь, 24 воскресенье
22:06
Эксперты рассказали о мигрантах в России (прогноз до 2035 года)
20:13
Приморец с оптовой партией наркотика попался полиции из-за алкоголя
18:11
Автопроизводители признали преимущества водородного топлива
17:10
Игорь Пушкарёв: Для меня важно, чтобы мои слова всегда были подкреплены доказательствами
17:00
Алексей Навальный: Владивосток – потрясающий город
16:34
Массовое отключение воды ожидается во Владивостоке на следующей неделе Адреса
15:34
Квартирные воры орудуют в Приморье
15:08
Длинномер и малолитражка столкнулись во Владивостоке Фото
14:32
Пьяная автолюбительница устроила ДТП с полицейской машиной во Владивостоке
14:11
Праздник «День рождения тигрят» прошел на Спортивной набережной Владивостока
13:33
Группа «Vougal»: «Нам очень нравится Владивосток!» Видео
13:10
Приморец избил молотком директора компании по оказанию ритуальных услуг ради ограбления
12:45
Более 2 000 человек приняли участие в международном марафоне «Мосты Владивостока» Фото
12:11
Со среды в Приморье начнется похолодание
11:25
Усадьба леопарда: открыт крупнейший в мире центр сохранения редчайшей дикой кошки Видео
10:42
Пьяная автомобилистка, наехавшая на своего знакомого, привлечена к ответственности во Владивостоке
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивостоке сегодня без осадков, +23°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +14...+26°C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +21…+23°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +23…+25°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура +22…+24°С.

Похожие новости
Новые главные врачи назначены в Приморье
04:52, 25 сентября 2017 Новые главные врачи назначены в Приморье

Победителей определила конкурсная комиссия

Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли
02:06, 25 сентября 2017 Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли

Луна - не единственный спутник

Шестое массовое вымирание на планете может начаться в 2100 году, - ученые
00:14, 25 сентября 2017 Шестое массовое вымирание на планете может начаться в 2100 году, - ученые

Суммарный выброс углерода в атмосферу в этом году достигнет критического уровня

Автопроизводители признали преимущества водородного топлива
18:11, 24 сентября 2017 Автопроизводители признали преимущества водородного топлива

Авто на водороде не выделяют побочных продуктов в атмосферу

Алексей Навальный: Владивосток – потрясающий город
17:00, 24 сентября 2017 Алексей Навальный: Владивосток – потрясающий город

Российский политик поблагодарил владивостокцев, которые пришли на митинг

Массовое отключение воды ожидается во Владивостоке на следующей неделе
16:34, 24 сентября 2017 Массовое отключение воды ожидается во Владивостоке на следующей неделе

Плановое отключение

Праздник «День рождения тигрят» прошел на Спортивной набережной Владивостока
14:11, 24 сентября 2017 Праздник «День рождения тигрят» прошел на Спортивной набережной Владивостока

Праздник в приморской столице проходит уже в третий раз