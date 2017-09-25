Во Владивостоке сегодня без осадков, +23°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +14...+26°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +21…+23°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +23…+25°С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура +22…+24°С.