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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарёв: Для меня важно, чтобы мои слова всегда были подкреплены доказательствами

Временно отстранённый от должности глава Владивостока опубликовал новый пост
Фото: РИА Vladnews Фото: РИА Vladnews
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Временно отстранённый от должности главы Владивостока Игорь Пушкарёв на страничках в своих социальных сетях опубликовал новый пост, где рассказал об опубликованных документах на сайте в свою поддержку, сообщает РИА VladNews.

- По мере возможности на сайте в мою поддержку появляются документы и комментарии адвокатов по деталям нашего уголовного дела. На сегодняшний день любой желающий может ознакомиться с предъявленными нам обвинениями и убедиться в том, насколько не аргументирована позиция следствия. Для меня важно, чтобы мои слова всегда были подкреплены доказательствами, именно поэтому я буду продолжать всеми возможными способами доносить до широкой общественности всю картину нашего процесса. Только таким способом можно добиться объективного рассмотрения дела и попытаться доказать свою невиновность. Человека должны судить за конкретные дела, которые имеют реальную доказательную базу. В ином случае – это профанация, которую нужно искоренять из нашей судебной системы, - написал Игорь Пушкарёв.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

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