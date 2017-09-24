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Общество

Автопроизводители признали преимущества водородного топлива

Авто на водороде не выделяют побочных продуктов в атмосферу
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Ведущие мировые автопроизводители признали преимущества водородного топлива перед электромоторами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Иныорминг.


Специалисты полагают, что многие забывают о том, что ионно-литиевые батареи также связаны с выбросами в атмосферу. Также они слишком тяжелы и дороги.

В свою очередь, авто на водороде не выделяют побочных продуктов в атмосферу (за исключением воды). Большим плюсом тут является скорость заправки, которая занимает не более трех минут. Увы, электромобили пока такой скоростью похвастаться не могут.

Заметим, в этом году ведущие автокомпании организовали Совет по водородным технологиям. Инвестиции в течение пяти лет должны составить около 10 млрд долларов.

Вице-президент по развитию электроустановок BMW отметил, что первое время не стоит ожидать отдачи, однако позже не исключен прорыв в сфере экологически чистого транспорта.

В состав Совета по водородным технологиям вошли 13 ведущих автомобильных компаний из США, Японии, Германии и других стран.

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