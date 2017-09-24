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Общество

Алексей Навальный: Владивосток – потрясающий город

Российский политик поблагодарил владивостокцев, которые пришли на митинг
Фото: navalny Фото: navalny
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Российский политик Алексей Навальный впервые посетил Владивосток, где провел митинг, сообщает РИА VladNews.

- Владивосток! Потрясающий город, потрясающие люди. Хотелось, чтобы на митинг пришло много людей и Владивосток не подвел. Спасибо всем! – написал Навальный у себя на страничке в Инстаграм.

Также Навальный восхитился и местным морем: «Вот ты какой, Тихий океан! Мы во Владивостоке, тут очень красиво. И тепло. Жаль, что купаться уже нельзя».

Напомним, в субботу на площадке около кинотеатра «Иллюзион» Алексей Навальный провел митинг, где дал много обещаний жителям и гостям города. 

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