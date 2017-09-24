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Квартирные воры орудуют в Приморье

Сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в Арсеньеве проводят профилактические мероприятия по факту квартирных краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По статистике, квартирные кражи происходят в то время, когда хозяева находятся в отъезде, в течение нескольких часов отсутствуют дома, оставляют открытыми окна или балконные двери.

Так, на территории города Арсеньева зарегистрированы случаи незаконного проникновения в жилище. В одном случае злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на втором этаже дома на улице Октябрьская, через козырек подъезда, повредив оконные рамы. Похитив бытовую технику, ювелирные украшения и личные вещи потерпевшего, подозреваемые скрылись. Причиненный потерпевшим ущерб превысил 140 тысяч рублей.

В двух других случаях в ночное время злоумышленники проникли в квартиры, расположенные на первых этажах, через открытые пластиковые окна, и, похитив личное имущество заявителей, скрылись. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

По факту квартирных краж возбуждены уголовные дела.

В одноэтажный дом на улице Щербакова злоумышленник проник через незапертую входную дверь и похитил личное имущество потерпевших. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя. Похищенное имущество изъято и возвращено заявителю. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской (Кража). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Участковые уполномоченные полиции проводят на административных участках встречи с гражданами, предостерегая их от действий квартирных воров. Жителям города напоминают о необходимости соблюдения элементарных мер безопасности:

Уезжая из дома, позаботьтесь о том, чтобы все окна, форточки и балконные двери были плотно закрыты. Попросите родных, знакомых или соседей присмотреть за вашей квартирой, домом.

Не допускайте скапливания корреспонденции в почтовых ящиках во время продолжительного отсутствия и не распространяйтесь среди случайных людей о намерении выехать за пределы города.

В настоящее время на смену старым деревянным окнам с решетками пришли пластиковые окна. Граждане считают, что новые конструкции со стопроцентной гарантией способны защитить от проникновения в квартиры. Однако это заблуждение. Когда окна приоткрыты для проветривания, злоумышленники без проблем попадают в жилища граждан.

Квартирным ворам взломать замки либо подобрать ключи к квартирам, владельцы которых установили входные двери китайского производства, не составляет труда.

Самый надежный способ уберечь свое имущество от посягательства злоумышленников – централизованная охрана. Приём квартир, домов, коттеджей и других мест хранения личного имущества граждан под охрану, оборудование их средствами тревожной сигнализации остаётся сегодня наиболее действенной мерой профилактики имущественных преступлений.

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