Пьяная автолюбительница устроила ДТП с полицейской машиной во Владивостоке

В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

В субботу вечером, 23 сентября, во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля сотрудников полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло на перекрестке в районе улицы Фирсова.

Как рассказали очевидцы произошедшего, женщина в алкогольном опьянении, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, двигалась на большой скорости по полосе встречного движения. В результате своего вождения автоледи по пути следования снесла полицейскую машину, а сама залетела на косогор.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Известно, что вместе с женщиной в машине находился пассажир, который обвинил во всем случившемся автоледи.

В настоящее все подробности случившегося устанавливаются.