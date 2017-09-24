Группа «Vougal»: «Нам очень нравится Владивосток!»

Пьяная автолюбительница устроила ДТП с полицейской машиной во Владивостоке 14:32, 24 сентября Пьяная автолюбительница устроила ДТП с полицейской машиной во Владивостоке
Со среды в Приморье начнется похолодание 12:11, 24 сентября Со среды в Приморье начнется похолодание
Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта 10:08, 24 сентября Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта
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Праздник «День рождения тигрят» прошел на Спортивной набережной Владивостока
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Приморец избил молотком директора компании по оказанию ритуальных услуг ради ограбления
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11:25
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10:42
Пьяная автомобилистка, наехавшая на своего знакомого, привлечена к ответственности во Владивостоке
10:08
Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта
10:06
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09:35
Тимати зажег и порвал штаны во Владивостоке Видео
09:04
Алексей Навальный собрал воедино всех школьников и студентов Владивостока Фото и Видео
08:29
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, четыре – задерживаются
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Вечером во Владивостоке пойдет дождь
07:21
Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
06:02
Статистика: Работодатели Приморья ищут дешевых работников
05:28
19 приморцев пострадали от отравления грибами
04:02
Треть заключенных в Приморье соседствуют в камерах с инфекционными больными
03:00
Врачи Владивостока раскрыли секреты того, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний
01:26
К Земле летит астероид 2012 ТС 4, который вдвое больше Челябинского метеорита
00:06
Крупнейший в мире самолёт Stratolaunch проверил двигатели и топливную систему
Сентябрь, 23 суббота
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В гибели туриста на перевале Дятлова нашлись мистические совпадения
22:09
Новая технология 3D-печати алюминием перевернет машиностроение
21:05
Жителя Саратова приговорили к двум годам колонии за комментарии "ВКонтакте"
20:09
Семьям погибших в страшном ДТП под Калининградом окажут помощь
18:32
Во Владивостоке ограничат движение в центре города Адреса
17:02
Основную программу 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представили сегодня в столице Приморья
16:47
В Приморье загорелся частный дом после удара молнии
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В приморской столице состоится чемпионат города по спортивному туризму
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4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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8 канал

Группа «Vougal»: «Нам очень нравится Владивосток!»

Музыканты побывали в студии VIII канала, где рассказали о своих планах на будущее
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Музыканты известной группы «Vougal» о поп-музыке, гастролях и ближайших планах на будущее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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