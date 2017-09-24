Приморец избил молотком директора компании по оказанию ритуальных услуг ради ограбления

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Ранее судимый житель Находки, 1979 года рождения, обвиняется в разбойном нападении с целью хищения чужого имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено в июле 2017 года в помещении служебного кабинета местной компании по оказанию ритуальных услуг. Фигурант, являясь давним знакомым директора данной фирмы, знал о наличии у последнего на рабочем месте денежных средств.

Имея умысел незаконно обогатиться, мужчина решил напасть на предпринимателя, придя к нему в офис под надуманным предлогом набрать воды.

Заранее вооружившись молотком, он обошел потерпевшего со спины и нанес ему четыре удара по голове. Воспользовавшись тем, что тот потерял сознание и не может оказать сопротивление, нападавший похитил его сумку, в которой находились денежные средства в размере 200 тыс. рублей.

В результате нападения потерпевшему были причинены открытая черепно-мозговая травма: различные переломы теменной кости, ушиб головного мозга, кровоизлияние в лобно-височную области, пневмоцефалия (проникновение воздуха в полость черепа), который расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Злоумышленник находится под стражей.