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Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта

В приморской столице проходит празднование Дня тигра
Фото: КП Фото: КП
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 сентября, во Владивостоке в 18-й раз пройдет городской экологический праздник «День тигра». В целях обеспечения безопасности участников торжеств в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Так, движение и парковка будут ограниченны на следующих участках автомобильных дорог:

1. С 6:00 до 23:00 - на территории парковки рядом со зданием администрации Приморского края (площадь Борцов революции).

2. С 10:20 до 13:20:

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;

- по улице Советской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Авроровской.

3. С 11:50 до 14:00:

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Пологой: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Октябрьской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данные периоды времени будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Авроровской, Комсомольской и проспекту Красного Знамени.

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