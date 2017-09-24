Пьяная автолюбительница устроила ДТП с полицейской машиной во Владивостоке 14:32, 24 сентября Пьяная автолюбительница устроила ДТП с полицейской машиной во Владивостоке
Со среды в Приморье начнется похолодание 12:11, 24 сентября Со среды в Приморье начнется похолодание
Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта 10:08, 24 сентября Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта
Новостная лента
Сентябрь, 24 воскресенье
14:40
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
14:40
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
14:32
Пьяная автолюбительница устроила ДТП с полицейской машиной во Владивостоке
14:11
Праздник «День рождения тигрят» прошел на Спортивной набережной Владивостока
13:33
Группа «Vougal»: «Нам очень нравится Владивосток!» Видео
13:10
Приморец избил молотком директора компании по оказанию ритуальных услуг ради ограбления
12:45
Более 2 000 человек приняли участие в международном марафоне «Мосты Владивостока» Фото
12:11
Со среды в Приморье начнется похолодание
11:25
Усадьба леопарда: открыт крупнейший в мире центр сохранения редчайшей дикой кошки Видео
10:42
Пьяная автомобилистка, наехавшая на своего знакомого, привлечена к ответственности во Владивостоке
10:08
Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта
10:06
Еще одна белуха погибла в Приморском океанариуме
09:35
Тимати зажег и порвал штаны во Владивостоке Видео
09:04
Алексей Навальный собрал воедино всех школьников и студентов Владивостока Фото и Видео
08:29
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, четыре – задерживаются
08:16
Вечером во Владивостоке пойдет дождь
07:21
Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
06:02
Статистика: Работодатели Приморья ищут дешевых работников
05:28
19 приморцев пострадали от отравления грибами
04:02
Треть заключенных в Приморье соседствуют в камерах с инфекционными больными
03:00
Врачи Владивостока раскрыли секреты того, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний
01:26
К Земле летит астероид 2012 ТС 4, который вдвое больше Челябинского метеорита
00:06
Крупнейший в мире самолёт Stratolaunch проверил двигатели и топливную систему
Сентябрь, 23 суббота
23:03
В гибели туриста на перевале Дятлова нашлись мистические совпадения
22:09
Новая технология 3D-печати алюминием перевернет машиностроение
21:05
Жителя Саратова приговорили к двум годам колонии за комментарии "ВКонтакте"
20:09
Семьям погибших в страшном ДТП под Калининградом окажут помощь
18:32
Во Владивостоке ограничат движение в центре города Адреса
17:02
Основную программу 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представили сегодня в столице Приморья
16:47
В Приморье загорелся частный дом после удара молнии
16:28
В приморской столице состоится чемпионат города по спортивному туризму
15:28
Во Владивостоке женщина переехала машиной своего мужа
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Праздник «День рождения тигрят» прошел на Спортивной набережной Владивостока

Праздник в приморской столице проходит уже в третий раз
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани состоялось празднование Дня рождения тигрят, сообщает РИА VladNewes со ссылкой на администрацию города. 

Отметим, что День рождения тигрят Амурчика и Тайги, скульптура которым установлена на Спортивной набережной, отмечается в приморской столице уже в третий раз.

Для гостей праздника сегодня подготовили интересную концертно-развлекательную программу.

А самые маленькие владивостокцы смогли ещё принять участие в работе локальных площадок. Здесь они рисовали на асфальте, лепили из глины, делали поделки из бумаги и плели фенечки. Организовали работу локальных площадок сотрудники и волонтеры Молодёжного ресурсного центра города.

На главную сцену с вокальными и хореографическими номерами вышли юные артисты приморской столицы. А развлекали детвору ростовые куклы.

В рамках праздника состоялись также церемонии награждения победителей конкурса чтецов среди воспитанников детских садов «Береги природу», конкурса рисунков среди школьников «Хозяин Уссурийской тайги» и конкурса изделий из бросового материала «Эко-мода».

Похожие новости
Со среды в Приморье начнется похолодание
12:11, 24 сентября 2017 Со среды в Приморье начнется похолодание

В ночь на среду во Владивостоке возможен небольшой дождь

Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта
10:08, 24 сентября 2017 Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта

В приморской столице проходит празднование Дня тигра

Тимати зажег и порвал штаны во Владивостоке
09:35, 24 сентября 2017 Тимати зажег и порвал штаны во Владивостоке

Известный российский рэпер дал долгожданный концерт в Приморье

Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, четыре – задерживаются
08:29, 24 сентября 2017 Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, четыре – задерживаются

Изменения в расписании

Вечером во Владивостоке пойдет дождь
08:16, 24 сентября 2017 Вечером во Владивостоке пойдет дождь

В крае переменная облачность

Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
07:21, 24 сентября 2017 Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС

Проверка системы оповещения пройдет в Приморье 28 сентября

Статистика: Работодатели Приморья ищут дешевых работников
06:02, 24 сентября 2017 Статистика: Работодатели Приморья ищут дешевых работников

Рабочих мест в 6 раз больше, чем безработных - но проблемы не решаются