Праздник «День рождения тигрят» прошел на Спортивной набережной Владивостока

Праздник в приморской столице проходит уже в третий раз

Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани состоялось празднование Дня рождения тигрят, сообщает РИА VladNewes со ссылкой на администрацию города.

Отметим, что День рождения тигрят Амурчика и Тайги, скульптура которым установлена на Спортивной набережной, отмечается в приморской столице уже в третий раз.

Для гостей праздника сегодня подготовили интересную концертно-развлекательную программу.

А самые маленькие владивостокцы смогли ещё принять участие в работе локальных площадок. Здесь они рисовали на асфальте, лепили из глины, делали поделки из бумаги и плели фенечки. Организовали работу локальных площадок сотрудники и волонтеры Молодёжного ресурсного центра города.

На главную сцену с вокальными и хореографическими номерами вышли юные артисты приморской столицы. А развлекали детвору ростовые куклы.

В рамках праздника состоялись также церемонии награждения победителей конкурса чтецов среди воспитанников детских садов «Береги природу», конкурса рисунков среди школьников «Хозяин Уссурийской тайги» и конкурса изделий из бросового материала «Эко-мода».