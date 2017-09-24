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Спорт

Более 2 000 человек приняли участие в международном марафоне «Мосты Владивостока»

Иностранные участники также приехали в приморскую столицу
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в приморской столице прошло поистине грандиозное и масштабное событие. Тысячи жителей и гостей Владивостока пробежали на дистанциях в 1, 5, 21 и 42 километра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Маршрут марафона проходил по живописным местам острова Русский, по двум крупнейшим мостам краевой столицы - Русский и Золотой, а также мимо других достопримечательностей приморской столицы и финиширует на центральной площади города.

«Это мероприятие объединяет всех, кто хочет приобщиться к здоровому образу жизни и бегу, - подчеркнула Юлия Вельбик, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока. - В марафоне принимают участие дети, взрослые и люди с ограниченными возможностями. Всего ориентировочно более двух тысяч человек».

Самым массовым по количеству участников стал забег на пять километров. В нём приняли участие более 1 200 бегунов.

Участниками марафона стали владивостокцы и приморцы, а также гости из Южной Кореи, Китая, США, Бельгии, Киргизии, Индии, Латвии, Японии, Польши, Украины и других стран.

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