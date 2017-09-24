Пьяная автомобилистка, наехавшая на своего знакомого, привлечена к ответственности во Владивостоке

Пострадавший был госпитализирован с тяжелой травмой

Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

В ночь с пятницы на субботу во Владивостоке произошел наезд на пешехода. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что на улице Нейбута жительница города Артема, 1978 г.р., управляя автомашиной Nissan AD, совершила наезд на своего знакомого, 1993 г.р. Потерпевшего доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой.

По результатам медосвидетельствования у автомобилистки установлено алкогольное опьянение. Она привлечена к административной ответственности за пьяную езду.

Автомашину правонарушительницы поместили на стоянку временного задержания транспортных средств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до четырех лет.