Алексей Навальный собрал воедино всех школьников и студентов Владивостока

Что пообещал приморцам "будущий" президент России?

Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, возле кинотеатра "Иллюзион" состоялась долгожданная встреча жителей и гостей города с кандидатом в президенты РФ, создателем "Фонда борьбы с коррупцией" Алексеем Навальным, больше известного по работам "Чайка" и "Он вам не Димон". Встреча, а организаторы назвали это мероприятие митингом, прошла под надзором сотрудников правоохранительных органов, территория была огорожена, сообщает РИА VladNews.



На митинг вышли около 700 жителей Владивостока, большая часть из которых- ученики общеобразовательных учреждений и студенты ВУЗов. На мероприятии присутствовали и волонтеры, большая часть из которых также студенты. Многие признались, что просто ради интереса пришли посмотреть на кандидата в президенты.



В своем приветственном слове Алексей Навальный признался, что в первый раз посетил Владивосток. Не обошлось дело и без обещаний. С высказываниями "Путин-вор, Миклушевский-вор", "Россия - наша страна, и мы хотим жить хорошо", кандидат на пост в президенты пообещал жителям распустить государственную Думу, сократить количество сотрудников правоохранительных органов, но повысить им зарплату и предоставить им жилые помещения, и, что порадовало большую часть мужского молодого населения, отменить призыв. Отрадно, что и проблема с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" также решится, если будущий президент будет избран. И зарплаты у приморцев также увеличатся.



Стоит отметить начало встречи. Не успев выйти за трибуну, Алексей Навальный успел обменяться рукопожатиями со многими приморцами. Этой процедурой встреча и закончилась.



Речь Алексея Навального затронула многих. Кто-то соглашался с его политическими действиями и поддерживал его, задавая вопросами с криками "Алеша, помоги", или "Димон". Школьники требовали отменить ЕГЭ. Кто-то, не дождавшись окончания митинга, ушел. Были и недовольные. Недалеко от места встречи многие приморцы стояли с плакатами: "Навальный, пошел вон из Владивостока".



Фрагменты встречи Алексея Навального с жителями Владивостока можно увидеть на видео: