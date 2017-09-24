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Общество

Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, четыре – задерживаются

Изменения в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 сентября, два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, четыре – задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы задерживается на 20 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 10.25.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 20 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 10.25.

Рейс RU-642 авиакомпании ЭйрБриджКарго из Гонконга задерживается на 30 минут и прибывает в 11.35.

Рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 20 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 12.35.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

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