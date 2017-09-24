Вечером во Владивостоке пойдет дождь

В крае переменная облачность

Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 сентября, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха +15...+27°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +20…+22°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.



В Уссурийске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +22…+24 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура +21…+23°С.