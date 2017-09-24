Крупнейший в мире самолёт Stratolaunch проверил двигатели и топливную систему

В ближайшие месяцы испытания продолжатся

Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

В мае крупнейший в мире самолёт Stratolaunch впервые покинул ангар, а сейчас инженеры провели успешные испытания его шести двигателей. Каждый из двигателей запускали отдельно на минимальных оборотах, чтобы проверить корректную работу топливных механизмов и убедиться в правильном закреплении топливных баков.

Вместе с проверкой двигателей начались испытания системы управления полётом. Как сообщается, «на данный момент достигнуты предельные лимиты движения и скорости отклонения управляющих поверхностей крыла и стабилизаторов».

Также проведены предварительные испытания электрических, пневматических систем и системы пожарной сигнализации. Все тесты завершились успешно.

В ближайшие месяцы испытания Stratolaunch продолжатся. Двигатели будут запускать на больших оборотах и в разных конфигурациях, после чего начнутся рулёжные испытания.

Гигантский самолёт построен компанией Vulcan Aerospace, которую основал в 2011 году миллиардер и сооснователь Microsoft Пол Аллен. Многоразовый самолёт-носитель для ускорения первых ступеней ракет — это ещё один способ снизить стоимость космических запусков по выводу маленьких спутников на орбиту.

Размах крыла Stratolaunch составляет 117 м (мировой рекорд), длина судна 72 м, а высота 15 м. Его масса примерно 226,8 тонн. Чтобы оценить размеры самолёта: по размаху крыла он превышает Международную космическую станцию (108 м), не говоря уже о всяких мелких букашках вроде «Боинг 747» (71 м).



Stratolaunch рассчитан на максимальный взлётный вес 590 тонн. Это значит, что он сможет поднять примерно 250 тонн полезной нагрузки. Как уже сообщалось осенью 2016 года, во время первой лётной миссии Stratolaunch поднимет в стратосферу одну крылатую ракету-носитель Pegasus XL производства компании Orbital ATK. Потенциально самолёт может поднимать три такие ракеты-носителя. Эти ракеты неоднократно демонстрировали свою надёжность по выводу спутников на орбиту с самолётов B-52 и L-1011.