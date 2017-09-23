В гибели туриста на перевале Дятлова нашлись мистические совпадения

В первую очередь в глаза бросается год рождения погибшего

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Сообщество исследователей трагедии на перевале Дятлова (так называемые дятловеды), изучая последние новости о гибели еще одного туриста в тех местах, подметили ряд странных совпадений, благодаря которым можно проводить параллели между судьбой туристов-дятловцев, погибших в тех горах в далеком 1959-м, и туриста из Кемерово Сергея Соромотина, который скончался в районе перевала несколько дней назад.

В первую очередь в глаза бросается год рождения погибшего — 1959 (год экспедиции на Северный Урал туристов-дятловцев). Кроме того, зловещей кажется и его дата рождения 26 января: это день, когда группа Игоря Дятлова прибыла к началу своего маршрута — 41 участок лесозаготовки Ивдельского энерго-лесокомбината. На следующий день они выдвинулись в сторону горы Отортен.

Эта гора сыграла роковую роль как в судьбе погибшей группы Игоря Дятлова, так и туриста-сибиряка Соромотина. Отортен был целью дятловцев — они намеревались штурмовать эту вершину на следующий день после «холодной» ночевки на склоне горы Мертвецов (где с ними и случилось нечто непонятное). Сергей же Соромотин обрел смерть в нескольких километрах от этого места: как сообщил «URA.RU» источник, мужчина скончался на склоне горы Отортен.

«Там, где три совпадения, могут быть и четвертое, и пятое, — говорит уральский уфолог, руководитель проекта „Россия Паранормальная“ Алексей Мартин. — Я больше чем уверен, что все это не просто так. Может быть, там нет каких-то зловещих вещей, но, как говорит Стивен Кинг, если совпадений больше, чем два, это уже не совпадение».

Между тем с такой трактовкой не согласен руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич — на последнюю трагедию он смотрит «как реалист», считая «магию цифр» только совпадением.

«Народ влечет туда, а тропа там не оборудована, — объясняет Кунцевич. — Надо обязательно это сделать, чтобы человек имел поддержку, чтобы дорога была хоть грунтовая, чтобы добраться можно было до места, спасти человека. Да, рельеф там сложный, но какие балки надо ставить и дорожку отсыпать».

А уральский «Индиана Джонс» — радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, не раз обращавшийся к теме перевала Дятлова при исследовании спутниковых снимков, выдвигавший при этом разные версии, призывает туристов, наоборот, ни в коем случае не ходить в те места.

«Мне стали часто звонить и писать по поводу перевала Дятлова. Особенно те любители, что хотят узнать тайну на месте трагедии, — написал он на своей странице в соцсетях. — Я не сильно большой эксперт по этой теме. Но у меня есть последняя фотография группы Дятлова. Обработанная. Та, что была засвечена изначально. Она-подлинная».

По словам Дегтерева, обработав снимок, он смог восстановить изображение на кадре — в итоге на нем проявился странный объект, «только в силу технической безграмотности уфологов странный объект на фотографии не был выявлен раньше».

«Поэтому всех предупреждаю: на перевал Дятлова одни не ходите, — пишет исследователь. — И лучше туда вообще не ходить: погибнете, как и группа Дятлова, как погиб последний турист. Тайна эта только приоткрылась. А так как наша официальная наука НЛО не признает, то на это внимание не обратят. Конечно, погибнет не каждый, но тот, кто там что-то узнает, с перевала живым не вернется!»