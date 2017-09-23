Во Владивостоке ограничат движение в центре города 18:32, 23 сентября Во Владивостоке ограничат движение в центре города (Адреса)
В Приморье загорелся частный дом после удара молнии 16:47, 23 сентября В Приморье загорелся частный дом после удара молнии
Во Владивостоке женщина переехала машиной своего мужа 15:28, 23 сентября Во Владивостоке женщина переехала машиной своего мужа
Новостная лента
Сентябрь, 23 суббота
23:14
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
23:14
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
23:03
В гибели туриста на перевале Дятлова нашлись мистические совпадения
22:09
Новая технология 3D-печати алюминием перевернет машиностроение
21:05
Жителя Саратова приговорили к двум годам колонии за комментарии "ВКонтакте"
20:09
Семьям погибших в страшном ДТП под Калининградом окажут помощь
19:12
Китайские ученые создали пробную вакцину от кариеса
18:32
Во Владивостоке ограничат движение в центре города Адреса
17:02
Основную программу 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представили сегодня в столице Приморья
16:47
В Приморье загорелся частный дом после удара молнии
16:28
В приморской столице состоится чемпионат города по спортивному туризму
15:28
Во Владивостоке женщина переехала машиной своего мужа
15:15
В воскресенье Владивосток отметит День тигра Видео
14:23
Вице-президент федерации фехтования России проведет во Владивостоке семинар для тренеров
14:17
В Приморье школьницы издевались над сверстницей на крыше школы Видео
13:44
Игорь Пушкарев: Владивосток своим духом и красотой усилит впечатление от биеннале 2017
13:30
Во Владивостоке почтили память приморцев, погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов Фото и Видео
12:18
В рамках «Фотосушки» в День тигра во Владивостоке состоится конкурс фотографий «Мой дом – моя крепость»
11:22
В столице Приморья пройдет первенство города по конному спорту
10:26
Сразу два проекта в рамках 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представят в выставочных залах «Артэтажа»
09:11
Со среды в Приморье начнется похолодание
08:30
Во Владивостоке временно ограничат движение автомобилей Адреса
07:10
Гороскоп на 23 сентября
06:14
Шестое массовое вымирание на планете может начаться в 2100 году, - ученые
05:19
В КНДР заявили о возможности нового испытания водородной бомбы
04:01
Во Владивостоке состоится первенство Дальнего Востока по дзюдо
03:12
Всех желающих в субботу, 23 сентября, приглашают на бесплатное занятие йогой Фото
02:29
На улице Амурской, 57 устанавливают новые бордюры и готовят дорогу к асфальтированию Адреса
01:06
Титулованные японские кудоисты провели мастер-класс в спортивной школе Владивостока Фото
00:06
Эксперты рассказали о мигрантах в России (прогноз до 2035 года)
Сентябрь, 22 пятница
23:01
В Владивостоке ожидается сильный дождь
22:29
В Новгородской области сторож изнасиловал 16-летнюю девочку
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В гибели туриста на перевале Дятлова нашлись мистические совпадения

В первую очередь в глаза бросается год рождения погибшего
Фото: neo-nsk.livejournal.com Фото: neo-nsk.livejournal.com
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Сообщество исследователей трагедии на перевале Дятлова (так называемые дятловеды), изучая последние новости о гибели еще одного туриста в тех местах, подметили ряд странных совпадений, благодаря которым можно проводить параллели между судьбой туристов-дятловцев, погибших в тех горах в далеком 1959-м, и туриста из Кемерово Сергея Соромотина, который скончался в районе перевала несколько дней назад.

В первую очередь в глаза бросается год рождения погибшего — 1959 (год экспедиции на Северный Урал туристов-дятловцев). Кроме того, зловещей кажется и его дата рождения 26 января: это день, когда группа Игоря Дятлова прибыла к началу своего маршрута — 41 участок лесозаготовки Ивдельского энерго-лесокомбината. На следующий день они выдвинулись в сторону горы Отортен.

Эта гора сыграла роковую роль как в судьбе погибшей группы Игоря Дятлова, так и туриста-сибиряка Соромотина. Отортен был целью дятловцев — они намеревались штурмовать эту вершину на следующий день после «холодной» ночевки на склоне горы Мертвецов (где с ними и случилось нечто непонятное). Сергей же Соромотин обрел смерть в нескольких километрах от этого места: как сообщил «URA.RU» источник, мужчина скончался на склоне горы Отортен.

«Там, где три совпадения, могут быть и четвертое, и пятое, — говорит уральский уфолог, руководитель проекта „Россия Паранормальная“ Алексей Мартин. — Я больше чем уверен, что все это не просто так. Может быть, там нет каких-то зловещих вещей, но, как говорит Стивен Кинг, если совпадений больше, чем два, это уже не совпадение».

Между тем с такой трактовкой не согласен руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич — на последнюю трагедию он смотрит «как реалист», считая «магию цифр» только совпадением.

«Народ влечет туда, а тропа там не оборудована, — объясняет Кунцевич. — Надо обязательно это сделать, чтобы человек имел поддержку, чтобы дорога была хоть грунтовая, чтобы добраться можно было до места, спасти человека. Да, рельеф там сложный, но какие балки надо ставить и дорожку отсыпать».

А уральский «Индиана Джонс» — радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, не раз обращавшийся к теме перевала Дятлова при исследовании спутниковых снимков, выдвигавший при этом разные версии, призывает туристов, наоборот, ни в коем случае не ходить в те места.

«Мне стали часто звонить и писать по поводу перевала Дятлова. Особенно те любители, что хотят узнать тайну на месте трагедии, — написал он на своей странице в соцсетях. — Я не сильно большой эксперт по этой теме. Но у меня есть последняя фотография группы Дятлова. Обработанная. Та, что была засвечена изначально. Она-подлинная».

По словам Дегтерева, обработав снимок, он смог восстановить изображение на кадре — в итоге на нем проявился странный объект, «только в силу технической безграмотности уфологов странный объект на фотографии не был выявлен раньше».

«Поэтому всех предупреждаю: на перевал Дятлова одни не ходите, — пишет исследователь. — И лучше туда вообще не ходить: погибнете, как и группа Дятлова, как погиб последний турист. Тайна эта только приоткрылась. А так как наша официальная наука НЛО не признает, то на это внимание не обратят. Конечно, погибнет не каждый, но тот, кто там что-то узнает, с перевала живым не вернется!»

Источник: ura.news
Похожие новости
Жителя Саратова приговорили к двум годам колонии за комментарии
21:05, 23 сентября 2017 Жителя Саратова приговорили к двум годам колонии за комментарии "ВКонтакте"

Указанные материалы были обнаружены сотрудниками Центра «Э» по Саратовской области

Семьям погибших в страшном ДТП под Калининградом окажут помощь
20:09, 23 сентября 2017 Семьям погибших в страшном ДТП под Калининградом окажут помощь

Причиной трагедии стал выезд одной из автомашин на полосу встречного движения

В Приморье загорелся частный дом после удара молнии
16:47, 23 сентября 2017 В Приморье загорелся частный дом после удара молнии

О пострадавших не сообщается

Во Владивостоке женщина переехала машиной своего мужа
15:28, 23 сентября 2017 Во Владивостоке женщина переехала машиной своего мужа

Участники семейной ссоры были нетрезвы

В Приморье школьницы издевались над сверстницей на крыше школы
14:17, 23 сентября 2017 В Приморье школьницы издевались над сверстницей на крыше школы

В настоящее время проводится проверка, после которой девочек могут поставить на учет

В Новгородской области сторож изнасиловал 16-летнюю девочку
22:29, 22 сентября 2017 В Новгородской области сторож изнасиловал 16-летнюю девочку

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Полиция установила личность автора видеоролика, ударившего сына, во Владивостоке
17:07, 22 сентября 2017 Полиция установила личность автора видеоролика, ударившего сына, во Владивостоке

Информация о жестоком обращении с ребенком появилась в местных СМИ