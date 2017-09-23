Указанные материалы были обнаружены сотрудниками Центра «Э» по Саратовской области

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Кировский районный суд Саратова приговорил 26-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за экстремизм в соцсети. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и религиозной принадлежности).

По версии следствия, в период с июня 2016 года по январь 2017 года мужчина оставлял комментарии в публичных сообществах через свою страницу в соцсети «ВКонтакте». Указанные материалы были обнаружены сотрудниками Центра «Э» по Саратовской области.

«Согласно результатам комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы в размещенных комментариях действительно содержатся высказывания, в которых имеются лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства указанных групп», — утверждают в СК.