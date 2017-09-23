Семьям погибших в страшном ДТП под Калининградом окажут помощь

Причиной трагедии стал выезд одной из автомашин на полосу встречного движения

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

По информации пресс-службы правительства Калининградской области, ссылающейся на заявление губернатора Антона Алиханова, власти региона окажут семьям погибших в результате столкновения микроавтобуса с внедорожником необходимую помощь.

Также Министерству здравоохранения Калининградской области дано поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП, а соответствующим структурам — разобраться в данной ситуации с целью недопущения подобных случаев.

Губернатор Калининградской области выразил соболезнования семьям погибших. "Произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления", — сказал он.

Как сообщалось, в пятницу, 22 сентября, на трассе Калининград — Черняховск столкнулись микроавтобус и внедорожник. По предварительным данным, в маршрутном такси находились 20 пассажиров. В результате ДТП погибли восемь человек, шестеро пострадавших до настоящего времени находятся в больницах, напоминает ТАСС. По предварительным данным, причиной трагедии стал выезд одной из автомашин на полосу встречного движения. На месте аварии работают следователи УМВД и представители местных властей.