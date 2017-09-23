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Во Владивостоке женщина переехала машиной своего мужа

Участники семейной ссоры были нетрезвы
Фото: volyninfo.com Фото: volyninfo.com
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

В пятницу вечером, 22 сентября, во Владивостоке произошло на первый взгляд нелепое ДТП в районе улицы Нейбута. Как сообщает агенство Newsbox24, автомобилистка поссорилась со своим мужем. О причинах конфликта неизветсно, но, по словам очевидцев, мужчина в порыве гнева вышел из салона универсала и лег не дорогу перед машиной, видимо рассчитывая, что супруга не переедет его.

Однако, автомобилистка нажала на газ, а ее супруг оказался под автомобилем, в результате чего она протащила его несколько метров. Пострадавший получил тяжелые травмы. Медикам пришлось откачивать мужчину, прежде чем он был доставлен в реанимацию. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции хозяйка Nissan рассказала, что не видела своего мужа, и все произошло по ошибке. Есть информация, что участники этой драмы были нетрезвы. По факту дорожного инцидента проводится проверка.

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