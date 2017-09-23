В Приморье школьницы издевались над сверстницей на крыше школы

В настоящее время проводится проверка, после которой девочек могут поставить на учет

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции Лучегорска поступило заявление от пожилой женщины о том, что над ее внучкой издевались дети на крыше средней школы № 4. Все произошедшее с девочкой было зафиксировано на камеру мобильного телефона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграмм сообщество Vl_crime.

На кадрах видео можно увидеть жестокие игры девочек, в которых жертва выступает в роли лошади. С криками «иго-го» одна из сверстниц таскает потерпевшую за волосы и заставляет бегать по кругу, а после и вовсе бьет школьницу ладошками по лицу. Данное видео не могло остаться без внимания сотрудников отдела полиции по делам несовершеннолетних.

В настоящее время школьниц и их родителей допрашивают следователи. Проводится проверка, после которой девочек могут поставить на учет в отделе ПДН.