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Культура

Основную программу 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представили сегодня в столице Приморья

Основная программа биеннале – это выставки живописи и скульптуры, инсталляции и другие проекты
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Вчера, 22 сентября, в приморской столице стартовала 9-я Владивостокская биеннале визуальных искусств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Официальное открытие основной программы биеннале состоялось в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12).

Участников биеннале и творческую общественность с открытием основной программы поздравили заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, соучредитель межрегионального фонда социально-культурных инноваций «Арт-пасс» Юлия Климко, куратор основной программы Сян Липин, директор Приморской государственной картинной галереи Алена Доценко.

«От имени администрации города Владивостока хочу поприветствовать вас на этом замечательном событии, – сказал Игорь Ткаченко. – Все биеннале визуальных искусств, которые проходили в нашем городе, были организованы при непосредственной поддержке и участии администрации Владивостока. В этот раз инициатором проведения выступила общественная организация. Организаторам мероприятия я бы хотел пожелать концептуальной стойкости. Ведь заявленная тема биеннале – «Морфология порта» – сложная и важная. Надеюсь, благодаря этим событиям мы продвинемся в понимании Владивостока и путей развития, по которому идёт наш город».

Основная программа биеннале – это выставки живописи и скульптуры, инсталляции и другие проекты. Они будут представлены на самых разных площадках. Так, в картинной галерее разместилось сразу несколько проектов.

Самый масштабный из них – тотальная инсталляция «Двадцать способов получить яблоко, слушая музыку Моцарта» Ильи и Эмилии Кабаковых (Россия - США). Инсталляция представляет собой большой стол на 25 человек, в центре которого стоит тарелка с яблоком. Люди, сидящие за столом, решают, как добраться до яблока, соблюдая правила приличия и поведения за столом. Мысли этих людей о том, как взять фрукт и зачем это вообще нужно, написаны на лежащих рядом с тарелками листах бумаги. Работа посвящена социальным проблемам и символизирует сложность человеческой натуры. Здесь виден самообман, абсурдность ситуации, находчивость, хитрость и желание нарушить правила.

Привлекает внимание проект «Олимпиада 2020: фестиваль здоровых мертвецов». Его автор – Нобуаки Такекава (Япония). «Олимпиада 2020» – это десятки небольших фарфоровых скульптур, изображающие самые разные виды спорта и напоминающие солдат Терракотовой армии.

Ещё один яркий проект – живопись «Деконструкция и сосуществование». Автор работы Ван Шаоцян (Китай) предлагает мирным путём разрешать конфликты и разногласия между странами и народами. В основе композиции художника – цвет. Автору работы удаётся сочетать цвета флагов разных стран, стирая их границы и различия.

Куратором основной программы 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств является Сян Липин, которая много лет возглавляет кураторскую группу Шанхайской биеннале, является главным куратором первого государственного музея современного искусства в Китае «Power Station of Art» и входит в мировой топ-50 лучших кураторов современного искусства.

Напомним, официальное открытие биеннале состоится сегодня, 22 сентября, в 18:30 на Приморской сцене Мариинского театра. Завершится это масштабное творческое мероприятие, представляющее четыре программы – основную, параллельную, специальную и образовательную, 20 октября. Организатор биеннале – межрегиональный фонд социально-культурных инноваций «Арт-пасс» при поддержке администрации Владивостока.

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