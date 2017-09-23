Вице-президент федерации фехтования России проведет во Владивостоке семинар для тренеров

Начало соревнований ежедневно в 10 часов

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные, 24 сентября, в Краевом доме физкультуры (Партизанский пр-т, 2) Владивостока пройдет открытое первенство Приморского края по фехтованию среди юношей и девушек 2001-2004 годов рождения. Начало соревнований ежедневно в 10 часов.

После завершения первого дня соревнованийв Краевом доме физкультуры состоится семинар-практикум для тренеров, судей и спортсменов «Современные тенденции развития фехтования, актуальные вопросы теории и методики подготовки фехтовальщиков». Он пройдет под руководством доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой теории и методики спортивных единоборств Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, вице-президента федерации фехтования России Александра Павлова. Начало в 17 часов.