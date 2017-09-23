Во Владивостоке почтили память приморцев, погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов

Собравшиеся вспомнили, как создавался памятник

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Ровно 10 лет во Владивостоке состоялось открытие памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Скульптура вышедшего из боя воина, держащего в руках автомат и жетоны с личными номерами погибших товарищей, а также четырёхметровая стена памяти, на которой выгравированы слова из писем бойцов и стилизованные лица солдат, были установлены возле Дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103).

Сегодня, 22 сентября, у мемориала состоялось памятное мероприятие. Почтить память погибших героев пришли ветераны локальных войн и военных конфликтов, десантники, сотрудники спецназа, молодёжь, родственники и друзья погибших воинов.

Собравшиеся вспомнили, как создавался памятник, а также поблагодарили всех, кто внёс вклад в его строительство.

В рамках памятного мероприятия председатель городского совета ветеранов Сергей Кондратенковручил людям, внесшим большой вклад в создание памятника, медали «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества».

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением венка и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.