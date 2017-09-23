Сразу два проекта в рамках 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представят в выставочных залах «Артэтажа»

Вход на мероприятие свободный

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 сентября, в 13 часов в выставочных залах муниципального центра современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) представят сразу два проекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это работы Дарьи Кротовой (Москва) и Константина Бессмерного (Макао).

Презентация проектов – инсталляции Дарьи Кротовой и графики Константина Бессмерного – состоится в рамках 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств. Биеннале, которая проводится при поддержке администрации Владивостока, стартует сегодня, 22 сентября, и завершится 20 октября.

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на мероприятие всех желающих. Вход свободный.