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Политика и экономика

В КНДР заявили о возможности нового испытания водородной бомбы

Ким Чен ЫН заявил, что Трамп «дорого заплатит» за свои слова
Фото: rusvesna.su Фото: rusvesna.su
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Северная Корея вновь может провести испытания водородной бомбы в Тихом океане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Газета. ру.

Министра попросили прокомментировать слова лидера КНДР Ким Чен Ына, который предупредил о действиях «на высшем уровне» в ответ на слова президента США Дональда Трампа.

«Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем о том, какие действия могут быть предприняты, так как приказы отдает лидер Ким Чен Ын», — сказал министр на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Ким Чен ЫН заявил, что Трамп «дорого заплатит» за свои слова о возможности уничтожить КНДР.

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