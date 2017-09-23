В КНДР заявили о возможности нового испытания водородной бомбы

Ким Чен ЫН заявил, что Трамп «дорого заплатит» за свои слова

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Северная Корея вновь может провести испытания водородной бомбы в Тихом океане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Газета. ру.

Министра попросили прокомментировать слова лидера КНДР Ким Чен Ына, который предупредил о действиях «на высшем уровне» в ответ на слова президента США Дональда Трампа.

«Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем о том, какие действия могут быть предприняты, так как приказы отдает лидер Ким Чен Ын», — сказал министр на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Ким Чен ЫН заявил, что Трамп «дорого заплатит» за свои слова о возможности уничтожить КНДР.