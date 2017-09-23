В Владивостоке ожидается сильный дождь 23:01, 22 сентября В Владивостоке ожидается сильный дождь
Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября 18:01, 22 сентября Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября
В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло 17:48, 22 сентября В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло
Новостная лента
Сентябрь, 23 суббота
03:34
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
03:34
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
03:12
Всех желающих в субботу, 23 сентября, приглашают на бесплатное занятие йогой Фото
02:29
На улице Амурской, 57 устанавливают новые бордюры и готовят дорогу к асфальтированию Адреса
01:06
Титулованные японские кудоисты провели мастер-класс в спортивной школе Владивостока Фото
00:06
Эксперты рассказали о мигрантах в России (прогноз до 2035 года)
Сентябрь, 22 пятница
23:01
В Владивостоке ожидается сильный дождь
22:29
В Новгородской области сторож изнасиловал 16-летнюю девочку
21:14
Ветераны Владивостока отправляются в Суйфэньхэ и Дуннин с дружественным визитом
20:02
Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу
19:22
Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95
18:35
В Приморье выросло производство мяса
18:01
Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября
17:48
В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло
17:43
Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке Фото
17:35
Во Владивостоке состоялся конкурс «Экологическая мода» среди школьников Фото
17:30
Более тысячи молодых предпринимателей обсудят пути развития бизнеса на форуме «РОСТ» Фото
17:21
Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
17:09
Пациентов детской реанимации лечат с помощью высоких технологий во Владивостоке Фото
17:07
Полиция установила личность автора видеоролика, ударившего сына, во Владивостоке
16:57
Более 1800 жилых домов было отремонтировано во Владивостоке благодаря Игорю Пушкареву Фото
16:43
​Отставка Миклушевского может положительно сказаться на результатах президентских выборов Эксклюзив
16:37
Во Владивостоке утвердили нового председателя городской Думы
16:32
«Луч-Энергия» в 1/16 Кубка России обыграл «Анжи» из Махачкалы Видео
16:12
В Приморье детей кормили просрочкой
16:01
Во Владивостоке устанавливают новое дорожное ограждение Фото
15:52
В Приморье 95% ввезенных автомобилей получили ПТС
15:40
Французский художник учит рисовать комиксы во Владивостоке Видео
15:26
Трое пассажиров напали на водителя во Владивостоке Фото
15:14
Константин Межонов провел встречи с депутатами думы Владивостока пятого созыва
15:02
В Приморье пришла настоящая осень
14:50
Проект прогноза социально-экономического развития Владивостока размещен для общественного обсуждения
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

На улице Амурской, 57 устанавливают новые бордюры и готовят дорогу к асфальтированию

Подрядные организации ведут также работы по ремонту подъездных дорог к жилым домам
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются работы по ремонту магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В городе также благоустраивают автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты инфраструктуры.

Одним из объектов, где сейчас трудятся дорожные рабочие, улица Амурская. Здесь возле дома № 57 ведётся ремонт проезда. Уже демонтирован старый асфальт, сделано новое основание дороги, установлены новые бордюры и в скором времени начнутся работы по асфальтированию.

Напомним, что в эти дни подрядные организации по заказу администрации города ведут также работы по ремонту подъездных дорог к жилым домам на улицах Корнилова, 1 и 3, Марченко, 15, Башидзе, 10 - 14, Печорской, 2, 4, 4 «а», 6, 8 и 8 «а» и по другим адресам.

Похожие новости
В Владивостоке ожидается сильный дождь
23:01, 22 сентября 2017 В Владивостоке ожидается сильный дождь

Осадки не прекратятся до утра

Ветераны Владивостока отправляются в Суйфэньхэ и Дуннин с дружественным визитом
21:14, 22 сентября 2017 Ветераны Владивостока отправляются в Суйфэньхэ и Дуннин с дружественным визитом

В Китае владивостокская делегация ветеранов пробудет с 27 по 29 сентября

Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу
20:02, 22 сентября 2017 Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу

Сиссия будет включать в себя три аппарата

Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95
19:22, 22 сентября 2017 Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95

«Снеговая падь – Тухачевского – Суханова»

Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября
18:01, 22 сентября 2017 Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября

Гостей и жителей Владивостока ждут насыщенные выходные

В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло
17:48, 22 сентября 2017 В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло

Максимальная температура +19…+22 °С

Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
17:21, 22 сентября 2017 Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС

Проверка системы оповещения пройдет в Приморье 28 сентября