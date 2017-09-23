На улице Амурской, 57 устанавливают новые бордюры и готовят дорогу к асфальтированию

Подрядные организации ведут также работы по ремонту подъездных дорог к жилым домам

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются работы по ремонту магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В городе также благоустраивают автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты инфраструктуры.

Одним из объектов, где сейчас трудятся дорожные рабочие, – улица Амурская. Здесь возле дома № 57 ведётся ремонт проезда. Уже демонтирован старый асфальт, сделано новое основание дороги, установлены новые бордюры и в скором времени начнутся работы по асфальтированию.

Напомним, что в эти дни подрядные организации по заказу администрации города ведут также работы по ремонту подъездных дорог к жилым домам на улицах Корнилова, 1 и 3, Марченко, 15, Башидзе, 10 - 14, Печорской, 2, 4, 4 «а», 6, 8 и 8 «а» и по другим адресам.