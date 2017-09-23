Китайские ученые создали пробную вакцину от кариеса

Эксперименты на пути проверки вакцины из гибридного белка продолжаются

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Гибридный белок позволил избавить лабораторных животных от кариеса без побочных эффектов и дал надежду на создание вакцины для людей? сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Избыток сладкого и плохой уход за полостью рта способствуют развитию кариеса и разрушению зубной эмали, от которого страдают до 90 процентов населения. Но ключевой причиной этого является деятельность бактерий, формирующих чрезвычайно устойчивые пленки на поверхности зубов. Основную роль в этом играют стрептококки Streptococcus mutans, которые теоретически вполне могут стать объектами мощной атаки иммунитета. К сожалению, находясь во рту, в составе биопленок, антигены S. mutans почти не вызывают иммунного ответа.

Вакцину, стимулирующую такой ответ, пытаются создать Янь Хуэйминь (Yan Huimin) и его коллеги из Уханьского института вирусологии. Несколько лет назад они продемонстрировали вариант, использующий гибридные белки. Такие молекулы содержали рекомбинантные антигены PAc из бактерий S. mutans, но несли С-окончание, заимствованное у флагеллинов (KF) кишечной палочки (E. coli). Флагеллины вызывают сильный иммунный ответ и должны были стимулировать организм.

Этот подход сработал: при интраназальном впрыскивании лабораторным крысам гибридная вакцина KF-rPAc снижала разрушение зубов на величину до 64 процентов. К сожалению, те же эксперименты показали и довольно неприятные побочные эффекты, включая развитие мощного воспаления. Чтобы избавиться от них, Янь Хуэйминь с соавторами создали гибридный белок второго поколения (KFD2-rPAc), о чем пишут в статье, опубликованной журналом Scientific Reports.

Ученые вновь провели опыты с лабораторными грызунами. У животных со здоровыми зубами впрыскивание вакцины KFD2-rPAc замедляло их разрушение на 64 процента, а у животных с кариесом – снижало его развитие на 54 процента. При этом побочных эффектов практически не отмечено, и команда Яня Хуэйминя продолжает эксперименты, стараясь приблизиться к клиническим испытаниям вакцины.