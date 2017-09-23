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Общество

Шестое массовое вымирание на планете может начаться в 2100 году, - ученые

Суммарный выброс углерода в атмосферу в этом году достигнет критического уровня
Фото: Naked Science Фото: Naked Science
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

По подсчетам ученых, в 2100 году суммарный выброс углерода в атмосферу за счет человеческой деятельности достигнет критического уровня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний живых видов. Наиболее известным из них является мел-палеогеновое, в результате которого вымерли в том числе динозавры (и не только они). Но самым катастрофическим было не оно, а пермско-триасовое вымирание, отделившее палеозойскую эру от мезозойской. Его не смогли пережить 96% морских видов животных и 73% наземных позвоночных. Речь, разумеется идет о видах, известных по окаменелостям.

Существует много гипотез о причинах массовых вымираний. Это событие связывается в том числе с изменением содержания углерода в атмосфере и Мировом океане. Изменения его концентрации продолжались порядка миллионов лет и, по мнению группы ученых из Массачусетского технологического института, их можно приурочить к катастрофическим событиям далекого прошлого.

По мнению авторов статьи, опубликованной накануне в Science Advances, рост выбросов углекислого газа в течение последнего века ставит земную биосферу на порог следующего — шестого — глобального вымирания. Ученые выделяют два ключевых уровня углекислого газа. Первый из них медленно изменяется в течение миллионов лет вместе с глобальными процессами в земной биосфере. Неприятности начинаются, если содержание углерода превышает тот уровень, который может освоить адаптированная к нему биота. Уровень ее адаптации тоже изменяется, и колебания уровней в этом случае продолжаются очень медленно — порядка миллионов лет или больше.

Во втором случае речь идет о быстрых процессах, и тут важны не сравнительные темпы изменений, а количество единовременно выброшенного в атмосферу углерода. Именно эта неприятность ждет нас примерно к 2100 году, когда суммарные выбросы в атмосферу превысят критический порог.

По словам Даниэля Ротмана, профессора геофизики из МИТа, критическая масса углерода составляет примерно 310 гигатонн. Превышение этого количества не будет, конечно, означать, что уже на следующий день начнутся бедствия. Таковые потребуют порядка десяти тысяч лет. Тем не менее мир перейдет в другое состояние.

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