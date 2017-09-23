Эксперты рассказали о мигрантах в России (прогноз до 2035 года)

​Центр стратегических разработок подготовил доклад «Предложения к миграционной стратегии России до 2035 года»

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Центр стратегических разработок подготовил доклад под названием «Предложения к миграционной стратегии России до 2035 года», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЦСР.

Период после распада СССР стал серьезным испытанием для России с политической, социально-экономической, демографической, и с миграционной точек зрения. Неблагоприятные демографические тенденции, убыль и старение населения были отчасти компенсированы притоком международных мигрантов, как временных, так и постоянных, из других бывших союзных республик.

Однако многочисленные упущения в этой сфере привели к тому, что миграционная привлекательность России снизилась, а поток приезжих стал причиной напряженности в обществе и орудием внутриполитической борьбы. Причиной этих упущений явилось, среди прочего, отсутствие стратегической направленности и концептуальной согласованности принимаемых управленческих решений в миграционной сфере. В результате – в отличие от предшествующих исторических периодов – миграционная политика в постсоветской России оказалась не в состоянии "встроиться" в общенациональную стратегию и превратить миграцию в действенный ресурс развития страны.

Основной проблемой современной российской миграционной политики является отсутствие ее концептуальной ясности, отсутствие четких ориентиров на перспективу. В России так и не сложилось обоснованного, исходящего из соображений государственной целесообразности и принятого на официальном уровне представления о том, какова потребность России в мигрантах и какова их роль в будущем развитии России.

Вызовами современной России является снижение миграционной привлекательности России для потенциальных переселенцев. Это – во многом результат противоречивой, непоследовательной миграционной политики, в рамках которой на словах декларируется заинтересованность России в привлечении постоянных мигрантов в целом и "соотечественников" в частности, а на деле возводятся все новые административные барьеры на пути получения прибывшими легального статуса, их трудоустройства и расселения на территории России. Такой подход имеет негативный "демонстрационный эффект" для потенциальных переселенцев и вступает в прямое противоречие со стратегической целью стимулирования притока мигрантов для смягчения демографического кризиса в России.

Миграция в значительной своей части имеет неконтролируемый характер, несмотря на, казалось бы, очень активную деятельность уполномоченных федеральных органов. Это приводит к формированию значительного сегмента нерегистрируемой занятости мигрантов, деформирует российский рынок труда, провоцирует широкое распространение эксплуатации мигрантов вплоть до принудительного и рабского труда, а также торговли людьми. Отсутствие эффективного механизма контроля миграции в Россию беспокоит общество, делает миграцию острой внутриполитической проблемой, провоцирует рост радикальных националистических настроений.

Миграционный отток российских граждан за рубеж является серьезным демографическим и экономическим вызовом для России. Наиболее болезненным для экономики России является высокий образовательный и квалификационный уровень выезжающих российских граждан, что в сравнении с низкой образованностью значительной части трудовых мигрантов, прибывающих в Россию в поисках работы, приводит к ухудшению качества задействованной на российском рынке труда рабочей силы и выступает тормозом на пути формирования инновационного типа развития российской экономики.

Неблагоприятные тренды внутренней миграции. Характер внутрироссийских миграционных тенденций приводит к еще более неравномерному, асимметричному распределению населения по территории России. У этой неравномерности есть объективные исторические и природно-климатические причины. Однако она усиливается вследствие недостаточной продуманности российской миграционной политики.

Стратегические цели, стоящие перед российской миграционной политикой, должны просматриваться за всеми принимаемыми нормативными актами и административными решениями в этой области. В сфере международной миграции – это стимулирование притока постоянных мигрантов для стабилизации численности постоянного населения России и временных мигрантов для восполнения дефицита российского рынка труда; в сфере внутренней миграции – это стимулирование притока населения в стратегически важные восточные регионы страны. Недопустимо, когда принимаемые нормативные акты и правоприменительная деятельность вступают в противоречие с этими целями.

Важно сохранить безвизовый режим пересечения границ как фактор взаимосвязанности постсоветского пространства. Регион СНГ является точкой пересечения конкурирующих интересов целого ряда мировых и региональных держав. На максимальное политическое и экономическое отдаление бывших союзных республик друг от друга направлены усилия многих игроков на международной арене. Россия же, напротив, заинтересована в укреплении региональной интеграции – как с экономической, так и с геополитической точек зрения. В таких условиях безвизовый режим пересечения государственных границ, разделяющих бывшие республики СССР может рассматриваться как фактор, поддерживающий историческое единство постсоветского пространства. По этому пункту российская миграционная стратегия пересекается с внешнеполитической стратегией и может выступить дополнительным фактором сохранения стабильной политической ситуации в регионе.

Основная цель в области трудовой миграции – создание работающей (не игнорируемой российскими работодателями и мигрантами) модели привлечения иностранной рабочей силы, которая вытекала бы из реальных потребностей российского рынка труда, не ущемляя прав российских работников, и при этом гарантировала права трудовых мигрантов.

Политика по привлечению трудовых мигрантов должна быть дополнительным, а не основным инструментом исправления ситуации на рынке труда. В этой связи актуальной управленческой задачей является определение реального дефицита кадров на российском рынке труда, оценка возможностей перераспределения имеющихся национальных трудовых ресурсов и, исходя и этого — потребности в привлечении иностранной рабочей силы. Такая задача должна решаться в комплексе с реализацией государственной социально-экономической политики, политики занятости населения, политики в области образования, политики регионального развития. Защита интересов национальных работников может обеспечиваться не только количественными ограничителями для иностранной рабочей силы. Приоритетное право трудоустройства для российских работников уже гарантирует их преимущество на рынке труда. Законодательно закрепленная реализация принципа равной оплаты за равный труд для мигрантов и национальных работников также на деле является механизмом защиты национального рынка труда, т.к. не позволяет расценивать мигрантов как источник дешевой рабочей силы.

При этом возведение таких искусственных ограничений на пути иностранных работников на российский рынок труда, как сдача экзамена на знание русского языка, истории и законодательства России (что безусловно уместно в отношении иностранных граждан, претендующих на получение вида на жительство и гражданства России) как условия получения разрешительных документов на право работать в России, способно лишь увести потоки трудовой миграции в сферу теневого трудоустройства.

В целях обеспечения российского рынка труда иностранными кадрами необходимой квалификации требуется на государственном уровне решить вопрос профессиональной подготовки трудовых мигрантов. Об актуальности этого говорит высокий неудовлетворенный спрос на рабочую силу на российском рынке труда в условиях значительного притока трудовых ресурсов из-за рубежа. Опыт показывает, что профессиональная и языковая подготовка потенциальных мигрантов в странах происхождения часто не соответствует требованиям российских работодателей.

Целесообразно наладить подготовку рабочих кадров из числа мигрантов в России на основе существующих и создания новых учебных заведений системы среднего профессионального обучения. Это обеспечило бы необходимый уровень профессиональной и одновременно языковой подготовки. Обучение должно проводиться на кредитной основе с условием последующей отработки суммы кредита в России. Когда в дальнейшем граждане стран СНГ, получившие профессиональное образование в России, вернутся в свои страны, их профессиональный опыт и квалификация будут работать на развитие этих стран и тем самым повышать устойчивость экономического развития всего региона.

Одно из важнейших направлений – это упрощение порядка академической мобильности и учебной миграции. Привлечение иностранных преподавателей и научных сотрудников способно придать новый импульс реализации идеи инновационного развития экономики России. Привлечение иностранных студентов из стран СНГ в российские вузы может рассматриваться как инвестиция в человеческий капитал стран – партнеров России, которая имеет как экономическое измерение (подготовка кадров для развития национальных экономик государств СНГ), так и политическое измерение (то, что принято называть "мягкой силой", которая способна укрепить политические позиции России в регионе).

Важной составляющей государственной стратегии должна быть политика в области внутренней миграции. Экономические меры, стимулирующие внутреннюю миграцию населения – социальные льготы, льготные кредиты на приобретение жилья, льготы в налогообложении, в том числе малого бизнеса – способны отчасти преодолеть типичную для России малоподвижность населения и формировать желательные для государства направления миграции.

Необходимо кодифицировать миграционное законодательство. Соблюдение принятого миграционного законодательства (как мигрантами, так и исполнительными органами в сфере миграции) должно быть объектом жесткого и эффективного контроля. Миграционная политика должна выстраиваться с использованием расширенных и актуализированных баз данных. Одним из механизмов реализации миграционной политики может стать общественно-государственное партнерство в этой сфере.