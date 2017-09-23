Со среды в Приморье начнется похолодание

В ночь на среду во Владивостоке возможен небольшой дождь

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

На следующей неделе погода в Приморье будет отличаться большим разнообразием. В понедельник над Приморским краем будут смещаться фронтальные разделы, ночью местами пройдут дожди, днем прояснит и дожди прекратятся. Температурный фон ночью составит +4…+15 °С, днем +15…+25 °С. Во второй рабочий день в поле повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, ночью будет холоднее, а днем теплее на 2–5 градусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В середине недели характер погоды изменится, Приморье вновь окажется в зоне фронтальных разделов, местами пройдут дожди. Ночью потеплеет, днем за фронтом придёт холодная воздушная масса, и температурный фон не поднимется выше +13…+22 °С.

До конца недели в поле пониженного атмосферного давления сохранится неустойчивая, временами с осадками погода. Продолжится понижение температурного фона, на северо-востоке края осадки возможны в виде дождя с мокрым снегом.

Во Владивостоке в первую половину предстоящей недели осадков не ожидается. В ночь на среду возможен небольшой дождь, в дальнейшем до конца рабочей недели преимущественно без осадков. Температурный фон ночью +13…+16 °С, днем +19…+23 °С. С середины недели температура воздуха понизится на 2-4 градуса.