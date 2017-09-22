Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке

Новоизбранным депутатам озвучили основные цели и задачи на ближайшее время

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 сентября, в зале заседаний Думы Владивостока прошло первое заседание городской Думы V созыва, в котором приняли участие новоизбранные депутаты гордумы, представители городской администрации и администрации Приморского края, среди которых- Губернатор приморского края Владимир Миклушевский, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, а также депутаты Законодательного собрания Приморского края и почетные жители города, сообщает РИА VladNews.

Торжественное мероприятие началось с гимна Владивостока. После этого каждый новоизбранный депутат смог выслушать поздравления приглашенных гостей с вступлением в городскую думу, а также ознакомиться с основными целями и задачами, которые представителям думы Владивостока предстоит решить в ближайшее время.

«Владивосток-город, который постоянно развивается. Это ключевой центр как Приморского края, так и Дальневосточного Федерального округа. «Ворота России» в Азиатско-Тихоокеанский регион. Наш город имеет особую геополитическую значимость: здесь расположены незамерзающие порты, проходят интеграционные логистические пути. И от нас с вами зависит дальнейшее развитие Приморской столицы. Поэтому основная задача городской думы- обеспечение социально-экономического развития города, а также защита прав законных интересов граждан», - обратился к депутатам Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

В состав городской думы V созыва вошли 35 депутатов среди которых 22 кандидата- представители партии «Единая Россия», 9 депутатов от партии «КПРФ», два депутата от партии «ЛДПР», «Справедливая Россия»-один депутат, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»-один депутат. С поздравлениями к новоизбранным представителям гордумы обратился и исполняющий обязанности глав Владивостока Константин Межонов.

«Хочу поздравить вновь избранных депутатов. У нас есть одна главная объединяющая цель- жители Владивостока. Есть здравый смысл, и все решения, которые будут приниматься, они будут приняты во имя жителей нашего города. Желаю вам плодотворной работы», - сообщил Константин Межонов.

Приглашенные на заседания представители городской администрации и администрации Приморского края, пользуясь случаем, также поблагодарили и депутатов думы прошлого созыва за плодотворную работу.

В ходе заседания сообщили, что перед вновь избранными депутатами стоит основная задача- принять бюджет городского округа на ближайшие три года. Также думе Владивостока в дальнейшем предстоит выбрать главу городского округа на конкурсной основе.

Напомним, что входящие в состав думы города депутаты были выбраны в ходе единого дня голосования, который прошел на территории Приморского края в воскресенье, 10 сентября. А в среду, 20 сентября, в администрации города вручили удостоверения депутатам, избранным по единому избирательному округу.