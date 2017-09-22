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Общество

Во Владивостоке ограничат движение в центре города

Состоится масштабное празднование Дня тигра
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

В предстоящее воскресенье, 24 сентября, будет ограничено дорожное движение в центре Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот день в приморской столице состоится масштабное празднование Дня тигра. В целях обеспечения безопасности участников торжеств будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог.

Так, движение и парковка будут ограниченны на следующих участках автомобильных дорог:

  1. с 6:00 до 23:00 - на территории парковки рядом со зданием администрации Приморского края (площадь Борцов революции);
  2. с 10:20 до 13:20:
  • - по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;
  • - по улице Советской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Авроровской;

3. с 11:50 до 14:00:

  • - по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
  • - по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;
  • - по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;
  • - по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
  • - по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;
  • - по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
  • - по улице Пологой: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;
  • - по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
  • - по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;
  • - по улице Октябрьской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данные периоды времени будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Авроровской, Комсомольской и проспекту Красного Знамени.

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