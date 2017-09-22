Более тысячи молодых предпринимателей обсудят пути развития бизнеса на форуме «РОСТ»

Форум «РОСТ» 2017 посвящен энергии предпринимателей и тому, как они с ее помощью меняют мир вокруг себя

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Ежегодный Форум молодых предпринимателей «РОСТ» в третий раз пройдет во Владивостоке. В этом году мероприятие состоится 3 и 4 ноября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум обещает стать самым масштабным событием для развития малого и среднего бизнеса в Приморье. В программе уже заявлено 30 спикеров – представителей местных и федеральных компаний, более 20 секций и мастер-классов, затрагивающих основные аспекты ведения бизнеса. В рамках Форума «РОСТ» пройдут выставки производителей «Сделано в Приморье», федеральных франшиз, ищущих партнеров во Владивостоке, и выставка виртуальной реальности, сообщает РИА VladNews.

– Форум «РОСТ» 2017 посвящен энергии предпринимателей и тому, как они с ее помощью меняют мир вокруг себя, – рассказывает председатель Клуба Примбиз и один из организаторов Евгений Шкарупа. – В этом году спикеры будут рассказывать не только про свои вдохновляющие истории успеха, но и про свои неудачи и трудности, которые они смогли преодолеть. Посмотрите вокруг, всё, что вас окружает, так или иначе, сделано предпринимателями. Именно малый и средний бизнес создает для вас саму возможность выбора и разнообразия товаров и услуг. Наша цель, как организаторов, помочь малому и среднему предпринимательству на Дальнем Востоке выйти на качественно новый уровень. Об этом говорит и само название форума – «РОСТ». Для этого мы пригласили самых авторитетных спикеров со всей России и Приморья, которые основали свой бизнес с нуля и уже доказали свою эффективность, как грамотные управленцы.

Делегирование, построение эффективной команды, саморазвитие, качественное управление бизнес-процессами, инструменты маркетинга, философия предпринимательства - вот лишь небольшая часть тем, которые участники и спикеры смогут обсудить в рамках форума 3 и 4 ноября.

– Участие в подобных мероприятиях дает не только практические знания, - делится своим мнением Станислав Клиников, руководитель тренинговой компании Newlewelnow (California, USA), – это также нетворкинг, наработка нужных связей, подпитка необходимой предпринимательской энергией, генерация идей для начала нового и развития уже существующего бизнеса. Мы, предприниматели, как никто другой понимаем значение взаимовыгодного сотрудничества и кооперации.

Свое участие в качестве спикеров уже подтвердили: Ольга Еремеева (генеральный директор Pandoraв России), Максим Журило (I Love Running), Илья Политковский (KFC Россия и СНГ, Pizza Hut), Борис Преображенский (ГК «Etorg»), Борис Поздняков (ГК «Эскадра-П»), Сергей Ткачев (основатель и вице-президент ГиперАвто), Михаил Кузнецов (генеральный директор СаммитМоторс), Константин Богданенко и Дмитрий Алексеев (ДНС), Антон Скорик (генеральный директор Окна «Эталон»), Андреасяны Гевонд и Сарик (основатели кинокомпании EnjoyMovies), Александр Монастырев (Монастрырев.рф.), Алена Ницора (генеральный директор сети ресторанов Токио). Следует отметить, что количество спикеров на форуме увеличивается с каждым днем.

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, ООО МСП «Опора России», ПАО «Бинбанк» при поддержке АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край».

Купить билет для участия в Форуме «Рост» можно на сайте - https://rostforum.ru . По вопросам партнерства обращайтесь по телефону +7 902 555 16 70.