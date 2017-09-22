Полиция установила личность автора видеоролика, ударившего сына, во Владивостоке

Информация о жестоком обращении с ребенком появилась в местных СМИ

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в ходе проверки информации о жестоком обращении с ребенком установили личность мужчины, который издевался над своим сыном, а все происходящее снимал на видео, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, сотрудники полиции провели проверку информации о жестоком обращении с подростком, размещенной жителем Приморья в СМИ и социальных сетях. Установлена личность мужчины, который сделал видеозапись и разослал своим знакомым. Им оказался 34-летний житель города Владивостока.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности всех участников происшествия и опросили их. Как пояснил отец ребенка, поводом для инцидента стало не выполненное его 13-летним сыном школьное домашнее задание. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решается вопрос о взятии семьи на профилактический учет.

В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.