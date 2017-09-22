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Общество

В Владивостоке ожидается сильный дождь

Осадки не прекратятся до утра
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, ближайшей ночью и утром в субботу, 23 сентября, в городе ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-25 мм за 12 часов и менее, возможна гроза при шквалистом усилении ветра до 18 метров в секунду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Всем службам жизнеобеспечения города дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

ЕДДС предупреждает, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности жителям и гостям Владивостока рекомендовано исключить нахождение в этих районах в указанный период времени.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2-222-333.

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