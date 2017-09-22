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Политика и экономика

Во Владивостоке утвердили нового председателя городской Думы

Депутаты думы Владивостока провели очередное заседание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В ходе проведения очередного заседания городской думы, которое прошло сегодня, 22 сентября, в Думе Владивостока, новоизбранным депутатам предоставили возможность выбрать председателя. По результатам тайного голосования, большинством голосов на эту должность был избран вице-президент Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», заместитель секретаря Приморского отделения «Единой России» Андрей Брик, сообщает РИА VladNews.

Помимо кандидатуры Андрея Брика от партии «Единая Россия», представители партии «КПРФ» на заседании выставили свою кандидатуру- Геннадия Куликова. Каждому претенденту предоставили возможность выступить перед представителями городской думы и озвучить основные проблемы, которые, по их мнению, в первую очередь должны решить новоизбранные депутаты.

Стоит отметить, что в ходе заседания кандидатуру Андрея Брика порекомендовали депутатам Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, а также Председатель Совета почетных граждан Приморья Светлана Морозова. Также кандидатуру спикера поддержала и нынешний председатель городской думы Елена Новицкая.

В ходе тайного голосования, большинством голосов на должность председателя думы Владивостока был избран Андрей Брик.

«Я постоянно живу во Владивостоке. И останусь здесь», - сообщил Андрей Брик.

Напомним, что сегодня в городской думе состоялось очередное заседание думы Владивостока V созыва, в котором приняли участие не только новоизбранные депутаты, но и представители городской администрации и администрации Приморского края, почетные жители Владивостока. В ходе Единого дня голосования, который прошел на территории Приморья 10 сентября, было избрано 35 депутатов гордумы, большая часть из которых- представители партии «Единая Россия».

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