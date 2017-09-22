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Общество

В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло

Максимальная температура +19…+22 °С
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Вчерашний день во Владивостоке выдался теплым, столбик термометра достиг отметки +23…+25 °С, ночью не опустился ниже +15…+17 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 22 сентября, в Приморье малооблачная погода без осадков. К концу дня к западным границам края подойдут атмосферные фронты, увеличится облачность, к вечеру могут начаться дожди. Фон дневных температур в пределах +18…+26 °С. В субботу над краем будут смещаться фронтальные разделы, местами пройдут дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Усилится ветер, при грозах возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+16 °С, фон дневных температур останется на прежнем уровне.

В воскресенье ночью над краем вновь будет господствовать гребень антициклона и дожди прекратятся. Основной температурный фон ожидается в пределах +8…+16 °С, на северо-востоке до −2 °С. Днем к краю подойдут очередные фронтальные разделы, местами снова начнутся дожди, фон дневных температур существенно не изменится.

Во Владивостоке в пятницу облачно, сильный юго-восточный ветер, вечером возможен небольшой дождь. Максимальная температура +19…+22 °С. Ночью дождь продолжится и закончится утром, не исключена гроза. Днем в субботу прояснится. В воскресенье в основном без осадков, лишь к концу дня возможен небольшой дождь. Ночная температура воздуха +15…+17 °С, в дневные часы воздух будет прогреваться до +20…+24 °С.

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