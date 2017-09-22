Пациентов детской реанимации лечат с помощью высоких технологий во Владивостоке

Это уже не первые творческие методики, которые используют в работе специалисты

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Оригинальные методики лечения применяют специалисты роддома № 3 Владивостока. Так, в отделении детской реанимации широко используют приемы арт-терапии. При этом творческий подход позволяет оказывать помощь не только маленьким пациентам, но и их мамам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом №3.

Как пояснила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, речь идет о создании уникальных посланий, которые женщины оставляют своим деткам. Оформленные в виде сердец, цветов или фигурок животных, они содержат трепетные обращения мам к малышам и пожелания об их скорейшем выздоровлении. По мнению специалистов, такие письма оказывают благоприятное воздействие как на женщин, которые переживают о судьбе своих крох, так и на деток, с которыми мамы посредством посланий продолжают поддерживать психоэмоциональную связь. «Женщину и ее ребенка связывает очень прочная нить, - отмечает Светлана Викторовна. – Еще задолго до появления малыша на свет будущая мама общается с ним, обращает к нему свои мысли и чувства, она беззаветно любит его, прислушиваясь к каждому биению его сердца. Естественно, для нее очень важно ощущать эту связь и после рождения ребенка. Поэтому для мам, чьи детки находятся на лечении в отделении реанимации, подобные послания являются прекрасной возможностью продолжить общение с малышом, согреть его теплом своей души и выразить собственные эмоции. Кроме того, благодаря этим письмам, женщины могут быть сопричастными к процессу лечения детей и их выздоровлению. В свою очередь малыши, которые ощущают на себе любовь, нежность и заботу мам, скорее идут на поправку».

Добавим, что это уже не первые творческие методики, которые используют в работе специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Например, для выхаживания маленьких пациентов тут прибегают к помощи вязаных игрушек. Осьминожки, которые выступают в качестве элемента развивающего ухода, положительно влияют на психоэмоциональное состояние детей. Трогая куклу, чьи щупальца имитируют подобие пуповины, малыши успокаиваются и перестают выдергивать из себя катетеры, проводки и прочие устройства, мешая работе следящей аппаратуры и процессу выхаживания. Кроме того, за счет хватания игрушек у них формируется хватательный рефлекс и развивается мелкая моторика рук.

Подчеркнем, что отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома № 3 Владивостока работает на протяжении уже 11 лет. За это время здесь приняли 2669 маленьких пациентов. Из них 180 детей получили специализированную помощь в текущем году, в том числе – по высокотехнологичным медицинским технологиям. В 2017 году она была оказана 21 малышу.