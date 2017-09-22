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Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября

Гостей и жителей Владивостока ждут насыщенные выходные
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В этом году в Приморье в восемнадцатый раз отметят День тигра. Основная часть праздничных мероприятий пройдет во Владивостоке и Уссурийске с 23 по 25 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию краю.

Чествование полосатого хищника начнется в пятницу, 22 сентября. В молодежной библиотеке «БУК» (г. Владивосток, ул. Светланская, 55) состоится презентация книги «Полоска к полоске» – сборника из 11 детских сказок, написанных самими детьми. Всех маленьких читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги. Начало презентации – в 16.00.

В субботу, 23 сентября, празднование Дня тигра откроет международный марафон «Мосты Владивостока». Мероприятие соберёт более двух тысяч российских и иностранных участников. В этом году маршрут забега пролегает по живописным местам острова Русский, мостам – Русский и Золотой, и закончится на площади Борцам за власть Советов.

Старт марафона будет дан на кольце острова Русский в 9.00.

Вечером того же дня, в 19.00, на Приморской сцене Мариинского театра начнется праздничный концерт, посвященный Дню тигра. Зрителям покажут балет «Кармен-сюита» и фильм-расследование «Тигры и люди».

Кульминацией праздника станет праздничное шествие по Океанскому проспекту Владивостока, которое начнется в воскресенье, 24 сентября, в 12.00. Во Владивостоке по традиции во главе карнавала будет двигаться специализированная техника, передаваемая Центром «Амурский тигр» службам охотничьего надзора и охотхозяйствам Приморского края. В этом году это 10 автомобилей и пять квадроциклов.

Впервые в истории праздника будет организована прямая трансляция шествия. Благодаря ей зрители смогут рассмотреть каждую точку яркого карнавала, наблюдать за эмоциями его участников и выбирать угол обзора. Трансляция будет доступна на канале Центра «Амурский тигр» в YouTube, а также на официальном сайте Центра.

После шествия на площади будут работать интерактивные площадки, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Детям не дадут заскучать многочисленные конкурсы, мастер-классы и квесты.

В вечерней программе с 18.00 до 22.00 на центральной площади города выступят группы STARCARDIGAN и «Листья Травы». Хэдлайнер праздника – группа «Би-2». Вход на городской праздник и концерт свободный.

Фестиваль тайги Taigafest начнётся 24 сентября и завершится 1 октября большим праздником в Арт-парке «Штыковские пруды».

Фестиваль пройдёт на нескольких площадках Владивостока и края, и совместит в себе детали событийного, гастрономического, а также познавательного туризма, объединив организации из различных сфер. На празднике ожидается более 3000 гостей, среди которых и иностранцы.

Подробную программу мероприятий можно узнать на официальном сайте.

В выходные, 23 и 24 сентября жителей и гостей Приморья также ожидает последний уличный маркетCreativespot. Мероприятие пройдет на аллее уличной еды «Юбилейный». Гостей ждут много вкусной еды, живая музыка и самые интересные творческие проекты города.

В Приморской государственной картинной галерее(ул. Алеутская, 12) работает постоянная экспозиция «Русское искусство второй половины XVI – начала XX века».

Древнерусское искусство представлено иконами XVI – XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII – начала XX веков зрители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, открыты выставки:

«Прикосновение к античности» – не просто поэтичная метафора: ведь из всей богатейшей коллекции древних ваз во Владивосток прибыла только одна. Именно вазопись – главный источник знаний о том, как одевались, причесывались, во что верили и на чем передвигались люди, жившие двадцать пять веков назад на Апеннинском полуострове.

Также приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева. В главном корпусе музейного комплекса – на Светланской, 20, работает выставка «LENIN. Образ вождя». Среди экспонатов представлено множество вещей, созданных в Советском Союзе. Также на выставке можно познакомиться с портретами вождя мирового пролетариата, выполненными художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая.

Здесь же до конца года работает выставка «Магия клинка»– холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII – начала XX века.

«Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские старообрядцы в фотографиях японского учёного Ямадзоэ Сабуро. 1938-1941».Выставочный проект знакомит с коллекцией фотографий из собрания Приморского музея – единственным в мире фотодокументом традиционного уклада жизни староверов. Также, в качестве аккомпанемента к фотографическим материалам, на выставке представлены предметы быта, одежда и религиозные книги, принадлежавшие семьям староверов и переданные в разное время в фонды.

В главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13) пройдут:

23 сентября в 12.00 – детская музыкальная программа «Про Дуню-ленивицу и волшебника-Оха»;

23 сентября в 15.00 – камерный ансамбль «Солисты Москвы»;

23 сентября в 18.30 – открытие концертного сезона «Музыка из популярных мировых киносериалов»;

24 сентября в 12.00 – детская музыкальная программа «Лесной бал»;

24 сентября в 18.30 – концертная программа «Фантазия на тему Вальса»;

28 сентября в 18.30 – концертная программа «Для тех, кому за…»;

29 сентября в 18.30 – концертная программа «Ее величетсво Музыка».

Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) представит:

23 сентября в 14.00 – одноактный балет «Кармен-сюита»;

24 сентября в 14.00 – опера в трёх действиях «Сказка о царе Салтане»;

24 сентября в 18.00 – вечер камерной и вокальной музыки «Моцарт. Римский-Корсаков»;

28 сентября в 19.00 – балет в двух действиях «Корсар»;

29 сентября в 19.00 – опера в трёх действиях «Тоска».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Режим работы кассы с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

Доступна онлайн-продажа билетов на официальном сайте. Для этого нужно зайти во вкладку «Билеты» и совершить покупку онлайн. Предварительная продажа начинается за две недели до нужной даты.

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