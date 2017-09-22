Более 1800 жилых домов было отремонтировано во Владивостоке благодаря Игорю Пушкареву

Акция «Было-Стало» набирает обороты

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

На странице в поддержку Игоря Пушкарёва в социальной сети Фейсбук появилась очередная публикация, посвящённая деятельности его администрации в период с 2000 по 2017 годы. В этот раз сторонники градоначальника отметили достижения в области программы по финансирования в рамках федерального закона по капитальному ремонту жилых домов, сообщает РИА VladNews.

В частности, до 2008 года ремонт жилых домов во Владивостоке не проводился. Состояние кровель, фасадов, инженерных сетей и лифтов было крайне изношенным. Однако в 2008 году Владивосток был впервые включен в программу федерального финансирования в рамках 185-ФЗ по капитальному ремонту жилых домов. Были разработаны муниципальные программы ремонта жилых домов. В период с 2008 по 2017 год отремонтировано более 1860 жилых домов.

Напомним, акция «Было-Стало» была запущена летом этого года в социальных сетях сторонниками Игоря Пушкарёва, выступающих в поддержку градоначальника. Ранее активисты уже отмечали достижение городской администрации в дорожной отрасли, муниципального транспорта, строительства детских садов и городских скверов. Как отмечают инициаторы акции, они опубликуют материалы по всем сферам жизнедеятельности города, где команды Игоря Пушкарёва добилась значительных успехов.