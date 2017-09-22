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Спорт

Титулованные японские кудоисты провели мастер-класс в спортивной школе Владивостока

Танака Шунсуке и Накамура Томохиро показали ребятам несколько приемов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Вчера, 21 сентября, во Владивостоке в муниципальной детско-юношеской спортивной школе «Бастион» состоялся мастер-класс по кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Для юных спортсменов его провели японские кудоисты – чемпион мира Накамура Томохиро и серебряный призер чемпионата мира Танака Шунсуке.

Приезд спортсменов из Японии организован в рамках спортивного обмена между Всеяпонской федерацией кудо и федерацией кудо ДВФО под эгидой Международной и Российской федераций кудо.

Накамура Томохиро, чемпион мира в легком весе, продемонстрировал воспитанникам «Бастиона» свой фирменный прием, с помощью которого он одолел соперника в одном из поединков чемпионата мира. По словам чемпиона, он хотел бы обучить этому приему приморских кудоистов.

«Российская школа кудо очень сильная и ваши спортсмены очень сильные, поэтому мне интересно побывать на тренировках и узнать секрет подготовки ребят, признался Накамура Томохиро.– Такие обмены даже важнее чемпионатов мира. Когда я сам участвую в соревнованиях, то отключаюсь и стараюсь не думать и не переживать ни о чем. А во время совместных тренировок хочется поладить со спортсменами, вместе с ними понять боевое искусство кудо».

Танака Шунсуке и Накамура Томохиро показали ребятам несколько приемов. Под их руководством юные кудоисты освоили технику их исполнения.

Серебряный призер чемпионата мира в среднем весе Танака Шунсуке рассказал, что начал заниматься кудо еще в школе. Сейчас он иногда проводит тренировки для юных японских спортсменов.

«Целью визита было увидеть, как тренируются российские кудоисты, как строится их тренировочный процесс. Выяснилось, что здесь совсем другой способ обучения. Дети очень серьезно подходят к тренировке, и когда я вернусь в Японию, то хочу попробовать так же обучать наших спортсменов», – подчеркнул он.

Как сообщил директор ДЮСШ «Бастион», вице-президент федерации кудо ДВФО Вячеслав Иванов, японские мастера куда давно хотели посетить Владивосток.

«Они хотели посмотреть город и обменяться опытом. Мы откликнулись на просьбу и получили разрешение у сенсея Азумы Такаши, а также у президента федерации кудо России Романа Анашкина. Изначально японские кудоисты приехали больше взять, нежели дать. Тем не менее, общение между спортсменами приводит к развитию любого направления, это однозначно шаг вперед: где-то они смотрят под новым углом на какую-то технику, где-то мы. В любом случае ни японские, ни российские спортсмены не стоят на месте, прогрессирует техника, мастерство, богаче становится тренерский багаж. Одним словом, при общении мы становимся только сильнее»,– рассказал Вячеслав Иванов.

Сегодня Танака Шунсуке и Накамура проводят совместную тренировку со старшими юношами – спортсменами сборной ДВФО, большинство из которых являются призерами первенств России. В субботу японские кудоисты будут участвовать в качестве спарринг-партнеров в аттестации кудоистов, и в воскресенье, 24 сентября, возвращаются на родину.

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