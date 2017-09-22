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В Новгородской области сторож изнасиловал 16-летнюю девочку

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: Flashsiberia.com Фото: Flashsiberia.com
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Житель Новгородской области области изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в бане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Инцидент произошел в поселке Крестцы на минувших выходных. 51-летний мужчина заметил, как в баню направлялась девушка. Сперва подозреваемый подглядывал за не, а после - изнасиловал. 

Девушка обратилась  с заявлением в полицию и вчера, 21 сентября, мужчина был задержан. Выяснилось, что мужчина уже дважды был судим за кражу и причинение вреда здоровью бывшей жене. Он признался, что на поступок его вдохновило внезапное отключение электричества. 

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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