Андрей Калачинский: ​Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить Владивостокский бутощебеночный завод?

Известный приморский журналист - об оптимизме в новостях и реальном бизнесе региона

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить предприятие, где работает двести человек, и которое платит в бюджеты разного уровня 170 миллионов рублей в год? Журналист Андрей Калачинский - о попытках закрытия Владивостокского бутощебёночного завода:

- Все мы знаем эту срытую гору. Была гора, а стал кратер. 57 лет эта гора, мимо которой мы едем по Выселковой, снабжает все важнейшие стройки Владивостока. Из её камня отсыпаны основы опор наших мостов. Её гравий наполняет бетон наших эстакад и дорог. Сначала я думал, что это предприятие "вредит экологии" Владивостока и это главная к ним претензия. Но нет. Ни пыль, ни шум механизмов, ни грохот взрывов не превышают пороговых значений.

Это одно из передовых и лучше всех оснащенных предприятий отрасли в стране! Там немецкий экскаватор, работающий на электричестве. Таких четыре в мире. Там даже снежная пушка есть, чтобы зимой гасить пыль.

После Находки и Посьета, где в центре городов перегружают уголь и черная пыль просачивается сквозь пластиковые рамы, Владивостокский бутощебеночный завод кажется безобидным производством.

Наверное, у департамента природных ресурсов и окружающей среды есть свои законные претензии к заводу. Но я не верю, чтобы лучшее предприятие строительной отрасли не могло их снять. Обтекаемо суть претензий выражается так: «основные нарушения связаны с отсутствием уточненных границ участков, способом и темпами разработки месторождений».

Если я правильно понял, там проблема в следующем: для продолжения работы завод должен предоставить некие проектные решения. Этот проект разрабатывает одна из авторитетнейших в стране проектных компаний в городе Санкт-Петербург, которая все 57 лет разрабатывала документацию для нашего карьера. И если правду мне сказал управляющий завода А.А.Новиков, то даже проектировщики не могут понять в чем суть претензий департамента.

Дикий диссонанс возникает у меня, когда я вкушаю новости, размещенные в СМИ по договору информационного обслуживания с администрацией Приморья. Почти все положительные новости - написаны в будущем времени: "В Приморье построят завод по выпуску моторов для автомобилей "Мазда".... Ещё один завод, где в старые кузова малолитражек будут вставлять электромоторы вместо бензиновых двигателей...

А самые лучшие и самые безответственные новости звучат так: "В администрации края прошла встреча. Инвесторы выразили заинтересованность"... А дальше - разлюли-малина: "Китайцы обещают вложить средства в модернизацию" всего, чего хочешь. За годы правления Миклушевского эти мифические иностранные инвесторы (от Филиппин до Гонконга, и от Южной Кореи до Вьетнама) уже должны были построить новые жилые микрорайоны, новые терминалы по перегрузке угля и зерна, скоростную железную дорогу на Харбин (Чанчунь), поставить на регулярные и дешевые авиарейсы сотню самолётов (лоукостеры! лоукостеры!), построить несколько рыбных портов (в разных бухтах) и так далее.

Из этой же серии - новости про новых резидентов ТОРов и Свободного порта. Реальные, уже давно работающие в крае компании переформатировались под требования законодательства, чтобы получить некоторые льготы и зарегистрировались "резидентами". Повторюсь, это тот бизнес, что уже работал в крае и платил соответствующие налоги, нашёл лазейку получить поблажки.

А еще есть миражи: на ВЭФ "администрацией края было подписано около 40 меморандумов на общую сумму более 200 миллиардов рублей...В целом, в рамках ВЭФ-2017 заключено 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллионов рублей".

Но когда эти прожекты воплотятся и воплотятся ли? Та же фабрика по огранке бриллиантов (или алмазов в бриллианты) уже работала в Приморье, и сейчас снова вернулась в расчете на налоговые послабления, дешёвое якутское сырьё и рабочую силу, которой можно платить меньше, чем в Индии.

В общем, я понимаю: нам нужны положительные новости. Хотя я бы с большим энтузиазмом прочитал о том, что: "Мост на трассе Владивосток-Находка у села Новолитовск будет восстановлен до конца года" или "В 2018 году будет полностью заасфальтирована трасса на Хасан и Терней" или "Дорожники обещают ввести новую дорогу на Находку до конца 2018 года". Пока же эти строители обещают, что ЧЕТВЕРТЬ новой дороги на Находку будет построена к Новому году. Четверть! Значит еще лет десять на оставшиеся три четверти? Еще раз скажу: понимаю, что публику нужно кормить хорошими новостями, воспитывать социальный оптимизм.

Но вот, чего я совсем не понимаю, так это как можно руками представителя администрации края гробить реально работающее предприятие, прикрываясь "годом экологии", который почему-то не стал "годом экологии" для перевалки угля в наших портах. Это такое очень выборочное соблюдение природоохранного законодательства.

Самое интересное, что управляющий бутощебеночным заводом Андрей Алексеевич хотел бы обсудить с директором департамента Александром Игоревичем замечания, а после этого их устранить. Но такого разговора не случилось. Бывает. Я предложил управляющему записаться на приём к губернатору Миклушевскому.

И просто сказать: "Владимир Владимирович, мы понимаем, что нам страшно не повезло быть частью холдинга "Востокцемент" семейства Пушкарёвых. Но пока ТОРы не раскрутились и инвесторы отделываются обещаниями, разве вы можете допустить, чтобы 200 человек лишились работы? Чтобы 170 миллионов ежегодных платежей не попали в бюджеты города, края и страны. Позовите сюда А. И. Коршенко, заприте нас с ним в кабинете и не открывайте, пока мы не поругаемся, потом помиримся, а потом договоримся. И, пожалуйста, не выпускайте даже в туалет..."

P.S. Поскольку я Александра Игоревича Коршенко немного знаю уже много лет и знаю его исключительную принципиальность и твёрдость под стать тому камню, что добывают в карьере ВБЩЗ, то я почему-то думаю, что доведя дело до черты "отзыва лицензии" и убедившись, что руководство карьера готово устранить все замечания, скажет: "Значит так, устранили? Работайте дальше".