В Приморье 95% ввезенных автомобилей получили ПТС

Неоформленными остаются 1 535 автомобилей

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

По данным Дальневосточного таможенного управления в ДФО более 95% ввезенных после 1 января автомобилей получили паспорта транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Большая часть автомобилей ввозится через Владивостокскую и Находкинскую таможни в Приморском крае. Всего за период с 1 января по 15 сентября в макрорегион ввезено 29 456 транспортных средств и после установки на них аппаратуры вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС) были выданы ПТС. Неоформленными остаются 1 535 автомобилей, владельцы которых должны установить на них комплекты оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».

По данным АО «ГЛОНАСС», в настоящее время дефицита устройств на Дальнем Востоке нет.