Ветераны Владивостока отправляются в Суйфэньхэ и Дуннин с дружественным визитом

В Китае владивостокская делегация ветеранов пробудет с 27 по 29 сентября

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Уже на следующей неделе, 27 сентября, ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов приморской столицы посетят Суйфэньхэ и Дуннин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Визит в КНР стал возможным благодаря финансовой поддержке администрации города Владивостока.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в Китае владивостокская делегация ветеранов пробудет с 27 по 29 сентября. Ветераны посетят памятник советским воинам и монумент в честь разведчицы Галины в Суйфэньхэ, ряд других мест, где почтут память погибших героев и возложат цветы. Памятные мероприятия посвящены окончанию Второй мировой войны.

В состав делегации вошли ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов, участник боевых действий в Афганистане Олег Михайлов, ветеран боевых действий Николай Пинчук, председатель общественной организации ветеранов-танкистов «Бастион» Сергей Татаркин, председатель Приморской краевой общественной организации «Контингент» Алексей Сузанский и другие.