Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября 18:01, 22 сентября Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября
В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло 17:48, 22 сентября В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло
Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке 17:43, 22 сентября Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 22 пятница
21:30
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
21:30
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
21:14
Ветераны Владивостока отправляются в Суйфэньхэ и Дуннин с дружественным визитом
20:02
Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу
19:22
Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95
18:35
В Приморье выросло производство мяса
18:01
Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября
17:48
В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло
17:43
Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке Фото
17:35
Во Владивостоке состоялся конкурс «Экологическая мода» среди школьников Фото
17:30
Более тысячи молодых предпринимателей обсудят пути развития бизнеса на форуме «РОСТ» Фото
17:21
Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
17:09
Пациентов детской реанимации лечат с помощью высоких технологий во Владивостоке Фото
17:07
Полиция установила личность автора видеоролика, ударившего сына, во Владивостоке
16:57
Более 1800 жилых домов было отремонтировано во Владивостоке благодаря Игорю Пушкареву Фото
16:43
​Отставка Миклушевского может положительно сказаться на результатах президентских выборов Эксклюзив
16:37
Во Владивостоке утвердили нового председателя городской Думы
16:32
«Луч-Энергия» в 1/16 Кубка России обыграл «Анжи» из Махачкалы Видео
16:12
В Приморье детей кормили просрочкой
16:01
Во Владивостоке устанавливают новое дорожное ограждение Фото
15:52
В Приморье 95% ввезенных автомобилей получили ПТС
15:40
Французский художник учит рисовать комиксы во Владивостоке Видео
15:26
Трое пассажиров напали на водителя во Владивостоке Фото
15:14
Константин Межонов провел встречи с депутатами думы Владивостока пятого созыва
15:02
В Приморье пришла настоящая осень
14:50
Проект прогноза социально-экономического развития Владивостока размещен для общественного обсуждения
14:39
Выставка «Строительство» прошла во Владивостоке Видео
14:25
Андрей Калачинский: ​Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить Владивостокский бутощебеночный завод? Эксклюзив
14:14
В Приморье при неизвестных обстоятельствах пропал мужчина
14:02
В администрации Владивостока принято 80 заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра
13:51
Приморский лжечиновник «наваривался» на своих друзьях и родственниках
13:39
Жительница Владивостока в одном из супермаркетов приобрела печенье с сюрпризом
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу

Сиссия будет включать в себя три аппарата
Фото: ilikotravel.ru Фото: ilikotravel.ru
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Уже в 2020 году китайские ученые намерены запустить к Марсу беспрецедентную космическую миссию, которая будет включать в себя сразу орбитальный и наземный исследовательский модули — таким образом, уже вскоре на Красную планету отправится первый китайский марсоход, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Как сообщает China Daily, китайская миссия будет включать в себя три аппарата — орбитальную автоматическую станцию, посадочный модуль и марсоход с массой около 200 кг. Ровер будет собирать данные о поверхности Марса и тестировать новые виды оборудования. Предполагается, что эти исследования проложат путь следующей китайской миссии на Марс, в ходе которой планируется доставить на Землю образцы почвы и камней с Марса. Эта миссия должны состояться в период между 2025 и 2030 годами.

Похожие новости
Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95
19:22, 22 сентября 2017 Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95

«Снеговая падь – Тухачевского – Суханова»

Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября
18:01, 22 сентября 2017 Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября

Гостей и жителей Владивостока ждут насыщенные выходные

В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло
17:48, 22 сентября 2017 В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло

Максимальная температура +19…+22 °С

Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
17:21, 22 сентября 2017 Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС

Проверка системы оповещения пройдет в Приморье 28 сентября

Пациентов детской реанимации лечат с помощью высоких технологий во Владивостоке
17:09, 22 сентября 2017 Пациентов детской реанимации лечат с помощью высоких технологий во Владивостоке

Это уже не первые творческие методики, которые используют в работе специалисты

Во Владивостоке устанавливают новое дорожное ограждение
16:01, 22 сентября 2017 Во Владивостоке устанавливают новое дорожное ограждение

«Безопасные и качественные дороги»

В Приморье 95% ввезенных автомобилей получили ПТС
15:52, 22 сентября 2017 В Приморье 95% ввезенных автомобилей получили ПТС

Неоформленными остаются 1 535 автомобилей