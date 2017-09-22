Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу

Сиссия будет включать в себя три аппарата

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Уже в 2020 году китайские ученые намерены запустить к Марсу беспрецедентную космическую миссию, которая будет включать в себя сразу орбитальный и наземный исследовательский модули — таким образом, уже вскоре на Красную планету отправится первый китайский марсоход, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Как сообщает China Daily, китайская миссия будет включать в себя три аппарата — орбитальную автоматическую станцию, посадочный модуль и марсоход с массой около 200 кг. Ровер будет собирать данные о поверхности Марса и тестировать новые виды оборудования. Предполагается, что эти исследования проложат путь следующей китайской миссии на Марс, в ходе которой планируется доставить на Землю образцы почвы и камней с Марса. Эта миссия должны состояться в период между 2025 и 2030 годами.