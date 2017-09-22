Трое пассажиров напали на водителя во Владивостоке

Злоумышленники доставлены в отдел полиции

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Трое пассажиров напали на водителя на объездной трассе во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vl_crime.

Сообщается, что водитель на ToyotaPrius вез троих мужчин по трассе Седанка-Патрокл в сторону Луговой. Внезапно, в районе съезда на Дальхимпром , один из пассажиров начал душить хозяина машины. Водитель начал останавливаться и чтобы выбраться из удушающего приема, принял решение съехать в кювет.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия по водосточной трубе, но были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.