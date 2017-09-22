Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95

«Снеговая падь – Тухачевского – Суханова»

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице возобновится схема движения автобусного маршрута № 95, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С конца августа автобусы этого городского маршрута осуществляли движение по новой временной схеме «Снеговая падь – Тухачевского – Проспект 100-летия Владивостока». С 25 сентября маршрут движения станет прежним: «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова».

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, новая схема была введена в целях изучения пассажиропотока на маршруте. По результатам тестирования специалистами управления принято решение с понедельника, 25 сентября, возобновить движение по ранее установленному маршруту «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова».